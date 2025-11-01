La historia de Federico: de la cocina a la piscicultura en el Valle del Covunco

Es un cocinero con experiencia, que se adentró en el mundo de la cría de truchas arcoíris. Descubrió un abanico de posibilidades para ofrecer productos frescos y de alta calidad.

En el fértil Valle del Covunco, un nuevo emprendimiento está tomando forma. Federico Fernández Menta , un cocinero apasionado con experiencia en la gastronomía, ha decidido incursionar en el mundo de la piscicultura en una chacra de la antigua Colonia Agrícola y Pastoril Mariano Moreno . Con la ayuda de su familia, busca criar truchas arcoíris de alta calidad para comercializarlas en el mercado local y en el futuro sumarle otros horizontes.

El flamante acuicultor, quien recientemente cumplió 50 años, siempre ha sido un apasionado de la cocina y la gastronomía. Con experiencia en la gestión de restaurantes y bares, decidió dejar su pasado atrás y comenzar un nuevo proyecto productivo en la chacra de su tío. " Siempre me gustó la gastronomía y la idea de tener mi propio emprendimiento ", comentó Fernández Menta.

Cabe señalar que su “hoja de vida” testimonia que es un hombre de múltiples facetas. Además de ser un emprendedor apasionado, también es un cocinero experimentado que ha tenido su propio bar en San Martín de los Andes y ha vendido pizzas a domicilio a través de Facebook en Zapala. "Estudié cocina y curso de mecánica", comentó. " De todo un poco, todo lo que me gustó lo hice ", añadió. Antes de dedicarse a la cría de truchas, también tuvo un taller de venta de equipos de GNC durante muchos años.

Sin embargo, debido a las circunstancias del país, el negocio se vio afectado y decidió buscar nuevas oportunidades. "Fue aflojando el tema del gas y nada, y fui para otro rumbo", admitió.

Un proyecto con futuro

El emprendimiento de Fernández Menta consiste en la cría de truchas en cuatro tanques australianos de 35.000 litros cada uno. Por ahora, solo uno de los tanques está en marcha, pero la idea es ampliar la producción en el futuro. "La cría de truchas requiere mucha agua, así que estamos trabajando para asegurarnos de tener una fuente de agua constante", explicó.

Asimismo, aseguró que el objetivo es producir entre 350 y 500 kilos de trucha por tanque, lo que permitirá comercializar su producto en el mercado local en primera instancia.

Este proyecto de piscicultura lo comenzó a desarrollar con el apoyo y el acompañamiento incondicional de su familia, incluyendo a su esposa Karina Solorza y sus tres hijos, Felipe de 15 años, Amador de 10 y Gaspar de 4. "Es un proyecto que nos une y nos motiva a seguir adelante", precisó.

Con su experiencia en la gastronomía y su nueva pasión por la piscicultura, Federico está confiado en que su emprendimiento será un éxito. "Estamos trabajando duro para asegurarnos de que nuestro producto sea de alta calidad y satisfaga las necesidades de nuestros clientes", confió.

Con la cría de truchas, Fernández Menta busca ofrecer un producto fresco y saludable a sus clientes, y se entusiasma con la posibilidad de que tal vez más adelante pueda incluso envasar y comercializar su producto a gran escala.

Un éxito en la región

El Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) está llevando a cabo un programa de piscicultura rural en la región, con el objetivo de promover la producción de peces y mejorar la calidad de vida de los productores locales.

En este proceso, días atrás, se realizó una entrega de 245 peces a Fernández Menta.

El programa provincial tiene casi 14 años de experiencia y ha trabajado con alrededor de 50 productores. Actualmente, hay 14 o 15 productores activos que están produciendo peces en la región.

"Es una satisfacción para nosotros que se vayan incrementando los productores y la producción año a año", destacó Jorge Barriga, auxiliar técnico del sector de piscicultura del CEAN.

Al respecto detalló el enfoque técnico sobre la estructura utilizada por el nuevo acuicultor para sostener su emprendimiento a partir de un tanque australiano con entrada de agua constante y salida. "Hay que seguir probando y registrando el peso y la cantidad de alimento consumido por los peces", explicó Barriga.

La temperatura y la cantidad de alimento son factores clave para determinar el peso de los peces. "Cada kilo de alimento puede estimar el peso de los peces", agregó el funcionario.

Más adelante precisó que con la entrega de 245 peces a Fernández Menta, se suma un nuevo productor a la lista de emprendedores que desarrollan la actividad en el Valle del Covunco. "El lugar se presta y está lindo para ampliar la cría, pero hay que hacer la experiencia primero", concluyó Barriga.

La importancia del registro de datos

La temperatura y la cantidad de alimento son factores clave en la cría de peces. El registro diario de estos datos es fundamental para determinar el peso y la salud de los ejemplares. Al analizar estos datos, los productores pueden estimar el peso de los peces y ajustar su alimentación y cuidado en consecuencia.

El programa de piscicultura rural tiene un futuro prometedor. Con la creciente demanda de pescado y productos acuáticos, la piscicultura se está convirtiendo en una industria cada vez más importante.

El programa del CEAN busca apoyar a los productores locales y ayudarlos a desarrollar sus habilidades y conocimientos en la cría de peces.