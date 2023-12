La historia de una sobreviviente de la dictadura en cortometraje

dora-seguel.jpg El cortometraje documental "Camino de regreso" se estrena este sábado a las 19 en el Aula Magna de la UNCo.

Luciana Rodrigues Dacunto resaltó el desafío emocional que llevaba realizar este trabajo porque “sabíamos que era muy movilizante para Dora estar en La Escuelita, el centro clandestino de extermino y tortura donde estuvo secuestrada y vio por última vez a muchas de sus compañeras, incluso a su hermana Arlene que aún continúa desaparecida”. Agregó que “Dora logró después de 45 años encarcelar a sus torturadores, convirtiendo el abuso sexual como método de tortura en delito de lesa humanidad. Y no hubiese sido posible sin su convicción y si el apoyo de sus compañeros y compañeras, de las Madres, sin la organización militante”. Para la codirectora de "Camino de regreso", Dora Seguel “es la memoria vital de una generación, es presente; en un tiempo que estamos atravesando donde pareciera que la desmemoria arrasa y los discursos negacionistas vuelven a emerger”.

Condenados por violación

El 9 de diciembre del 2021, después de 45 años, se condenó a cadena perpetua a los 11 militares denunciados por Dora y su hermana Argentina como responsables de violación sexual como método específico de tortura, marcando un precedente en toda la región. Dora Seguel es la primera mujer que acusó de violación a sus torturadores y logró que se haga justicia para ella y sus compañeras.

“El 9 de diciembre de 2021, el juez leía el veredicto a los genocidas que participaron del Operativo Cutral Co. Un veredicto ejemplar, fueron condenados por ser torturadores, violadores y asesinos. Éste 9 de diciembre de 2023 los invito junto a las compañeras de la cooperativa de cine a ver el documental sobre lo que viví y no fue ficción. 47 años de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y 40 años defendiendo la democracia.”, expresó Dora.

En esta causa se incluye el caso de la violación sufrida por Dora Seguel. Dora Seguel es la primera mujer que acusó de violación a sus torturadores. Rodolfo Garavaglia

En abril de 2021, en el marco de séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén en el que fueron acusados 15 ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en perjuicio de 20 víctimas, de las cuales nueve están desaparecidas, Seguel detalló las violaciones que sufrió durante su cautiverio. "La violencia sexual no buscaba información; en las dos violaciones, ellos tenían un libreto aprendido y me decían: ‘Después no vas a servir para nada, no vas a poder volver a mirar a nadie a los ojos’", declaró. Contó que la primera violación se produjo en el camión celular de la Policía de Neuquén luego de ser detenida y la segunda en "La Escuelita" de Bahía Blanca.

"Camino de regreso" es una producción de la Cooperativa Audiovisual Feminista ACTIVA, con el apoyo de ENCINE (Ente Cinematográfico del Neuquén) y el Fondo Nacional de las Arte. La proyección estará acompañada por una charla abierta con Dora Seguel y referentes de organismos de derechos humanos, en el marco de una nueva Marcha de la Resistencia que se realizará este domingo a partir de las 19 en el Monumento a la Madre de la ciudad de Neuquén.