La iglesia del pastor Hugo Márquez amaneció con vallas: ¿Qué pasó?

Márquez dialogó con LU5 y explicó que esto se debe a que, hace aproximadamente un mes, de manera pública, en una convocatoria que se realizó afuera de Desarrollo Social, "el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, habló de la posibilidad de ir a pedir dinero para los comedores a las iglesias, señalando que desde el gobierno nacional las iglesias recibían un aporte" y que "ha alentado y ha fomentado que la marcha termine en nuestro templo".

"No sé qué le ha pasado al señor Quintriqueo, se ha equivocado mal y va a tener que explicar esto. Hay dos videos, que para colmo él lo ha subido a la página oficial de gremio, por lo cual no es un exabrupto que dijo en la calle", señaló y agregó que la versión del gremialista es que recibió 170 millones de pesos.

El conflicto, que ya viene de larga data desde que el gobierno nacional firmó el convenio de asistencia alimentaria a comedores con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), quienes, según el acuerdo, recibirán 177 millones de pesos, ya implicó aclaraciones por parte de Nadia Márquez y ahora de su padre, Hugo Márquez, quien figura entre los nombres que integran el Consejo Directivo.

"No es un dinero de desarrollo humano, es un dinero de Naciones Unidas, es un plan que funciona hace 50 años en la Argentina y que reciben todas las organizaciones que trabajan con tareas sociales, como Cáritas, esto no es nuevo", recalcó y manifestó que "en estos 50 años nunca recibimos nada y siempre tuvimos nuestros comedores funcionando con nuestro esfuerzo, con nuestros aportes personales. Por primera vez el Estado nos ofrece acompañarnos en la tarea que venimos realizando en todo el país, desde el Chaco hasta Ushuaia, casi 1800 comedores", manifestó.

Luego, aclaró que desde su iglesia solo tienen un comedor a cargo pero que no está en funcionamiento, por lo cual no han recibido dinero. "No hemos recibido ni un gramo de arroz, ni un centavo", advirtió.

"El dinero para mercadería lo audita Naciones Unidas porque es un programa de ellos, no es de ANSES, no es de PAMI, no es de acción social, no es de Instituto, es de Naciones Unidas. Son 170 y algo de millones, que si se divide en 2000, son 70 mil por comedor más o menos", insistió Márquez.

Los dichos de Nadia Márquez

En febrero, luego de la polémica que generó el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), la diputada nacional por Neuquén y referente de la iglesia evangélica neuquina, Nadia Márquez, explicó los detalles del aporte que recibirán los comedores y se defendió de las críticas de otras organizaciones civiles que tienen espacios de asistencia en los barrios más vulnerables. "No hay que hacer discriminación religiosa", afirmó.

La legisladora salió a responder las críticas que hicieron en ese entonces desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que habían reclamado por el acuerdo que hizo el Estado nacional para beneficiar a los comedores de las iglesias, mientras que existen otros merenderos civiles que no reciben insumos para atender la demanda de los sectores populares.

Márquez aseguró que los aportes que llegarán desde Naciones Unidas pero a través de un convenio firmado por el Poder Ejecutivo nacional no se destinarán al funcionamiento de las iglesias evangélicas en sí, sino a todas aquellos gestos de acción social que realizan entre los barrios más humildes. "En cualquier barrio de la Argentina hay una iglesia evangélica y muchas tienen comedores y merenderos", aclaró.