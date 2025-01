La Lista gremial se quedó con los representantes en el Consejo del ISSN

Instituto de Seguridad Social del Neuquén Sede central del ISSN, ubicada en calle Buenos Aires 353 de Neuquén. Archivo

El sindicato docente destacó que "una vez más el frente gremial conformado por los sindicatos estatales ATEN, UPCN, SEJUN, ANEL, FASEMP, SIPROSAPUNE, UNVAP y acompañado esta vez por centro de jubilados de ATE garantiza la defensa y el acceso a la salud para cada compañero trabajador de Neuquén". "Por un ISSN de los trabajadores conquistado en unidad", subrayaron.

El Consejo de la Administración del ISSN estará conformado por estos 4 consejeros electos y otros 4 consejeros representantes del Ejecutivo y el administrador.

"La lista gremial es la genuina representación de los trabajadores, es la voz de los compañeros afiliados al ISSN que lleva como mandato la defensa de la ley 611. Llevar la respuesta que cada compañero necesita será una condición innegociable de esta lista", confió a LMNeuquén Walter Arias.

El dirigente docente dijo que cada uno de los consejeros le pondrá su impronta al trabajo cotidiano pero que estará ligado a los objetivos colectivos. "Algunos de los ejes de nuestra propuesta en campaña se caracterizó por seguir trabajando en el sentido que lo están llevando nuestros consejeros actuales, seguir formando un gran equipo de trabajo con los consejeros del frente gremial atendiendo a la demanda de los afiliados y en conjunto seguir defendiendo las condiciones jubilatorias, continuar profundizando el reclamo de que se lleven a cabo los controles sobre las prestadoras para que nuestros compañeros no paguen más de lo acordado con el ISSN, sostener los derechos conquistados y seguir ampliando otros que permitan brindar mejores condiciones a los afiliados. Esta caracterización de nuestro frente, no es una mera exclamación sino por el contrario es un trabajo minucioso y sostenido en el tiempo", enumeró.

Por su parte, Estela Riquelme había explicado que los vocales gremiales siempre fueron una minoría en relación a los que se postulan por el Poder Ejecutivo y aclaró que esta vez buscaron generar un frente gremial con los cuatro representantes de distintos sindicatos de trabajadores estatales. "Así, el objetivo es defender siempre la posición de los trabajadores dentro del Instituto", dijo.

Como objetivos para este cuerpo los dirigentes aseguraron que buscan trabajar es una administración "eficiente" de los recursos del ISSN y en regular y evitar los abusos de los profesionales médicos, que cobran plus por cada atención.

Lista TEP ATEN ISSN.jpeg

Coseguro

"Hace poco más de 20 años, cuando nosotros teníamos que ir a un médico, íbamos al Instituto, comprábamos una orden de consulta y con esa orden íbamos al médico, se la entregábamos y ya tenía el coseguro pagado, que en ese momento lo hacíamos en el Instituto. Si teníamos que hacernos un estudio, íbamos, valorizábamos el estudio en el Instituto, íbamos al prestador de ese estudio, lo hacíamos y no pagábamos nada", recordó en esa oportunidad la ahora flamante consejera, sobre la puesta en práctica del beneficio para los afiliados.

Sin embargo, las condiciones cambiaron cuando se complicó la situación financiera del ISSN. "Por la mala administración del Instituto, en ese momento no estaba pagando en tiempo y forma a los médicos y se decide dejarle a los médicos el cobro del coseguro. A partir de ahí el cobro del coseguro se fue desvirtuando y pasó a ser lo que nosotros denominamos y todos denominamos plus, que es el cobro indebido de un adicional", afirmó.

Y agregó: "Instituto te decía el coseguro que tiene que pagar por una consulta médica es de 100 pesos, vos si vas al médico y algunos te decían no, acá nos pagás 1000 otros te decían 1500 otros te decían 3000, en eso se transformó".

La situación, no obstante, mejoró gracias a la implementación de nuevas tecnologías. "Pero lo cierto es que hoy vamos al médico y no pagamos absolutamente nada al médico. El coseguro se paga a instituto a través de una app, entrar a la página, registrarse, en uso de las tecnologías que tenemos hoy. Eso ha sido un reclamo de muchos años, de estos 20 años", aclaró.

"También, cuando nosotros entramos a esa página, podemos ver qué consumos hicimos y si hay algún consumo, alguna prestación que no consumimos, podemos desconocerla, decir al Instituto no voy a pagar el coste seguro de esa prestación y avisarle también al Instituto, tampoco hay que pagarle a ese médico porque no hice esa prestación. Porque también en algún momento fue un tema la sobrefacturación de prestaciones que antes no podíamos darnos cuenta", expresó.