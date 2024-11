Elecciones de ATEN para el ISSN: cuál es la propuesta del TEP

"Hace poco más de 20 años, cuando nosotros teníamos que ir a un médico, íbamos al instituto, comprábamos una orden de consulta y con esa orden íbamos al médico, se la entregábamos y ya tenía el coseguro pagado, que en ese momento lo hacíamos en el instituto. Si teníamos que hacernos un estudio, íbamos, valorizábamos el estudio en el Instituto, íbamos al prestador de ese estudio, lo hacíamos y no pagábamos nada", recordó sobre la puesta en práctica del beneficio para los afiliados.

Marcelo Guagliardo Angelica Lagunas ATEN Marcelo Guagliardo y Angélica Lagunas dirimen otra interna de ATEN. Esta vez en el ISSN.

Sin embargo, las condiciones cambiaron cuando se complicó la situación financiera del ISSN. "Por la mala administración del Instituto , en ese momento no estaba pagando en tiempo y forma a los médicos y se decide dejarle a los médicos el cobro del coseguro. A partir de ahí el cobro del coseguro se fue desvirtuando y pasó a ser lo que nosotros denominamos y todos denominamos plus, que es el cobro indebido de un adicional", afirmó.

Y agregó: "Instituto te decía el coseguro que tiene que pagar por una consulta médica es de 100 pesos, vos si vas al médico y algunos te decían no, acá nos pagas 1000 otros te decían 1500 otros te decían 3000, en eso se transformó".

Así, los referentes de los afiliados empezaron a recibir quejas y reclamos. "Cada vez que íbamos a una prestación médica, no sabíamos cuánto era lo que teníamos que pagar. El instituto nos marcaba algo que ya tenía por convenio firmado por los médicos ibas al médico y ahí tenías otro precio", se lamentó.

La situación, no obstante, mejoró gracias a la implementación de nuevas tecnologías. "Pero lo cierto es que hoy vamos al médico y no pagamos absolutamente nada al médico. El coseguro se paga a instituto a través de una app, entrar a la página, registrarse, en uso de las tecnologías que tenemos hoy. Eso ha sido un reclamo de muchos años, de estos 20 años", aclaró.

"También, cuando nosotros entramos a esa página, podemos ver qué consumos hicimos y si hay algún consumo, alguna prestación que no consumimos, podemos desconocerla, decir al Instituto no voy a pagar el coste seguro de esa prestación y avisarle también al Instituto, tampoco hay que pagarle a ese médico porque no hice esa prestación. Porque también en algún momento fue un tema la sobrefacturación de prestaciones que antes no podíamos darnos cuenta", expresó.

Cómo hacer el trámite de autogestión del coseguro en ISSN

Las personas que ya tengan su usuario en el sistema SAU (Sistema de Autenticación de Usuarios) deberán ingresar con sus datos.

En el caso de los afiliados que no lo tengan deberán crearlo por única vez siguiendo las instrucciones que le indica el sistema.

Una vez dentro de la oficina virtual deberán hacer clic en “Pago de Coseguros” y allí estarán las facturas correspondientes a los coseguros, las que podrán ser descargadas para ser abonadas mediante los siguientes medios de pago: Pago Fácil; Mercado Pago (con código de barras); Ventanilla del BPN y Delegaciones del ISSN.

Desde el ISSN, informaron que tomaron el compromiso de que todos los afiliados que realicen consultas o prácticas médicas podrán pagar el coseguro al mes siguiente. El tema surgió luego de que muchos afiliados plantearon dudas al respecto el cobro indebido del plus.

El Consejo de Administración aprobó la Resolución 240/24 en la que establece que la deuda acumulada por coseguros hasta el 26 de agosto, vencerá el próximo 26 de septiembre. Por lo tanto, los afiliados que estén en esta situación, deberán regularizar su situación, ya sea, pagando la deuda o financiándola. Cualquiera de las opciones se pueden gestionar a través del Portal.