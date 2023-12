A casi tres meses del crimen de Matías Rosales, el joven neuquino de 35 años que fue asesinado a puñaladas en la localidad de Oruro, en Bolivia, no hay avances en la causa. Su madre Carina Cheuquepan cree que la Justicia no tiene interés en esclarecer el hecho, tanto que ni siquiera realizó aún el identikit del hombre sospechado de haberlo asesinado y que está prófugo.

"No hay interés de parte de Bolivia por avanzar. El expediente que tenemos en mano es bastante escueto y la verdad que deja mucho que desear. Hay citaciones hechas donde los testigos, por ejemplo la señora de la farmacia que está citada, figuran en el expediente pero en la hoja que sigue a continuación no se sabe si se presentó o no, si ya le habían tomado una testimonial en otro lugar que no sea la policía local", advirtió Carina, la madre de la víctima, en declaraciones radiales.

"Creemos que es así porque Matías era argentino. Matías fue a pasear y fue a buscar su muerte, ellos no lo socorrieron. Con la familia estamos muy mal y muy tristes, estamos saliendo adelante como podemos. Matias era padre, era hijo y hermano. Tiene un hijo de 11 años que espera su llamado todos los días después de las 17, cuando sale de la escuela. Matías se fue a pasear, y por ser argentino fallece, no lo atienden. La verdad que es muy triste. Tampoco hay interés en resolver el caso y encontrar al colombiano para llevarlo a juicio. No lo están buscando", manifestó la mujer.

Matías Rosales mamá joven asesinado en Bolivia

Otra señal es la foto de Matías donde se lo ve junto a otra persona que va detrás de él y de su novia. Sin embargo, esa imágen, que podría servir para identificar al asesino, no está agregada aún al expediente. Por lo tanto, no puede ser tomada como prueba. "No hay interés. Me conviene viajar cada tanto y reclamar Justicia, aunque es muy difícil hacerlo en otro país", se sinceró.

En este contexto, solo hay un CD con imágenes que no se aporta a la causa, donde se lo ve a Matías con el sospechoso -presunto colombiano- detrás, ingresando a un supermercado. Es lo única evidencia que los relaciona y señala al sospechoso como autor del crimen.

matias-rosales.jpg

"Faltaría ese CD, no está. Ya lo pidió la abogada, sabemos en manos de quién está. Así que lo va a pedir por oficio. Ya tendría que estar porque lo vimos en una primera reunión con el cónsul y el embajador, más la Policía local. Faltaría ese CD para agregar a la causa y el identikit, que tanto insistimos y todavía no se hizo nada", contó.

Cuando viajó pudo ver tres CDs pero ninguno tenía que ver con el horario de muerte (13 de septiembre).

En uno, se lo ve a Matías con el sospechoso cuando se conocieron en una plaza a las 17. Luego, a las 23, al ser apuñalado. Pero el registro clave, donde se los ubica al ingreso de un supermercado, donde la víctima fue a comprar algo, luego salió y encontró la muerte, no. Ese material está faltando.