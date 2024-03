La Muni de Plottier activa un plan de emergencia para la recolección de residuos

ON - Plottier basura (6).jpg

Además, aseguró que lograron reparar el camión con el que mueven los contenedores y dijo que las 25 unidades que tienen las van a ir llevando a los distintos barrios para que los vecinos los usen para arrojar sus desperdicios domiciliarios.

Si bien ese sistema se utilizaba para otro tipo de residuos secos, como restos de poda o escombros, ante la falta de camiones es que decidieron utilizarlo de este modo por lo menos hasta que salgan los camiones propios del taller mecánico.

La Municipalidad cuenta con cinco camiones. De los cuales uno es el que se prendió fuego y los otros cuatro están en el taller mecánico con diferentes complicaciones.

Para esta recolección de emergencia sacaron a la calle un camión volcador que utilizan para levantar la basura.

"Con el tercer camión que llega este fin de semana se va a poder llegar a todos los barrios, aun no con la frecuencia que teníamos antes pero la idea es seguir mejorando el servicio", aseguró el funcionario, quien además hizo hincapié en que los camiones que están en el taller van a ser reparados a fondo para poder garantizar su trabajo por varios meses más.

Una vez que los camiones recolectores de basura, que están en el taller mecánico, salgan reparados van a ir a realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para que todos estén en regla y el personal también pueda trabajar tranquilo. "Hay uno que se le había roto el cilindro y está ya en vías de solucionarse, así que con ese y el otro que llega yo creo que en una semana estaríamos más normalizados", anunció.

Vecinos cansados

Más allá de los anuncios de los funcionarios, los vecinos esperan respuestas urgentes con la solución a este problema. El retraso en la recolección de residuos es en algunos casos de hasta más de dos semanas.

"En el barrio El Floreal hace 12 días, por lo menos, que no pasa el recolector de residuos. Siempre tienen una excusa, la realidad es que el servicio funciona mal hace mucho tiempo. Es vergonzoso el accionar de la Municipalidad en cuanto a a recolección al igual que para limpieza y mantenimiento de barrios", confió a LMN Soledad, vecina de Plottier.

En esa misma dirección estuvo Jorge, del Barrio Svelitza donde aseguró que no pasa el camión recolector de residuos hace dos semanas. "Los cestos de basura están llenos en todas las casas, ya no sabemos qué hacer con las bolsas. No es una cuestión política, sino es una cuestión de servicios. No tenemos el servicio que pagamos por recolección de residuos que nos descuentan en la factura", denunció.

Los vecinos ya no saben qué hacer con las bolsas de basura que con el correr de los días tienen mucho mal olor, o son tiradas por animales de la calle que ensucian las veredas.

Camión prendido fuego

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad confirmó que el camión que sufrió el incendio contaba con seguro justamente contra incendios por lo que adelantó que ya están en gestiones para que la empresa aseguradora reponga esa unidad.

"Ya vinieron los peritos de la Policía, de los Bomberos y se llevaron toda la información que les arrojó el camión. Estaba todo en orden y el seguro contratado así que esperamos que después de los tiempos que pueden llevar estas gestiones se hagan cargo del camión", comentó.