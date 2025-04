La Municipalidad de Neuquén detectó a 27.000 dueños de departamentos que no pagaban los impuestos

Detallaron que en 220 edificios de la ciudad no se estaba pagando la tasa de servicios a la propiedad inmueble. Ya fueron incorporados al sistema.

Propietarios de 220 edificios no pagaban una tasa de la Municipalidad de Neuquén.

“Empezamos a relevar edificios y detectamos que en muchos casos solo figuraba la nomenclatura catastral del lote. En esos terrenos se construyeron edificios que, al no haber sido registrados correctamente, hacían que las unidades funcionales no figuren como contribuyentes”, detalló la funcionaria. Es decir, “por ejemplo, un edificio de 50 departamentos pagaba como una sola unidad y no los 50 departamentos”.