La Municipalidad de Neuquén se sumó a la prevención del dengue

La funcionaria contó que además la Municipalidad va a colaborar desde todas las áreas municipales. "Continuaremos manteniendo la higiene en la ciudad, como lo venimos haciendo en todos los barrios, recolectando residuos voluminosos”, expresó De Giovanetti.

Además, se trabajará en fortalecer la concientización, indicó, si bien aclaró que “no somos una ciudad que tengamos el mosquito autónomo, hay un sector que es colindante a un espacio donde se lavan los colectivos de larga distancia provenientes del norte del país, por lo que trabajamos en forma continua en el control de este lugar para prevenir con la proximidad del calor el dengue en Neuquén”.

De Giovanetti recordó que “venimos trabajando desde 2009 en esta temática con la colocación de ovitrampas en distintos puntos de la ciudad y son analizadas en el laboratorio de la delegación de Parque Industrial, perteneciente al área de Ciudad Saludable que conduce Andrea Ferracioli”.

Por su parte, Ferracioli destacó que es importante el compromiso social, no solamente por parte del Estado, sino también dentro de cada vivienda: “Hay que descartar todo lo que no utilizas, sacarlo de circulación para que estos mosquitos no puedan poner huevos”.

dengue.jpg La vacuna contra el dengue no es cubierta por el 80% de las obras sociales. PAMI es una.

En cuanto a otras acciones que se realizan desde el municipio, Ferracioli señaló que “vamos a capacitar a las comisiones vecinales desde el área de Laboratorio, y además pueden comunicarse con el área de Bienestar Animal quienes tengan dudas, porque lo importante de todo esto es llevar tranquilidad e información a la comunidad”.

Campaña de prevención

A días de que Nación anunció la compra de vacunas contra el dengue y antes de que comiencen los primeros calores, las autoridades del ministerio de Salud de Neuquén lanzaron este lunes una campaña de prevención para evitar que el mosquito Aedes aegypti -transmisor de esta enfermedad- llegue a Neuquén y para eso le pidieron a la población que tenga una particular atención en eliminar cualquier reservorio de agua en sus casas.

El ministro de Salud pidió la colaboración de toda la comunidad e invitó a cada uno a revisar sus patios y viviendas y eliminar tachos, lonas, chapas, neumáticos y cualquier elemento en donde se acumule agua, ya que ese tipo de lugar es donde este mosquito se cría.

El plan estratégico de abordaje integral del dengue en la provincia arranca con la concientización a la población sobre la prevención, y luego tiene diferentes puntos de trabajo.