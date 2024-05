La Municipalidad y Sitramune firmaron el acuerdo salarial hasta marzo de 2025

Juan Hurtado, secretario de Gobierno, destacó que tras varias reuniones, “se trabajó una propuesta que fuimos construyendo en forma conjunta en las mesas salariales. Estamos contentos de haberlo logrado y de hoy suscribir a este acta acuerdo”.

De esta forma, el funcionario celebró que, no solo se aplica una recomposición en los salarios de los empleados municipales, sino que también “nos da una tranquilidad de los ingresos y gastos que va a tener la Municipalidad hasta marzo de 2025”

El aumento contempla una suba del 18% en los haberes de mayo, en junio un incremento por IPC, que contemplará los meses de abril y mayo. En septiembre habrá una nueva suba que tomará el IPC de junio, julio y agosto en septiembre; en diciembre se contemplará las de septiembre, octubre y noviembre, mientras que en los haberes de marzo, se tomará el IPC de diciembre, enero y febrero.

muni sitramune.jpg Representantes de la municipalidad y el sindicato.

El acuerdo también incluyó el pase a planta de 80 trabajadores que ingresaron hasta 2019. En este sentido, Hurtado dijo que se destacó que “cumplan con los requisitos correspondientes, la evaluación de desempeño y antigüedad”.

“Esta fue la propuesta que Sitramune aprobó en asamblea”, confirmó el funcionario quien explicó que se trata de “la que les habíamos hecho anteriormente, pero que en ese momento fue rechazada.

Por último, aclaró que con lo que se firmó con el gremio “queda fuera el bono”. “Era una charla que veníamos teniendo desde que iniciamos las conversaciones: ellos valoraron que todos incrementos sean sobre porcentajes al básico, y eso fue lo que nos confirmaron en la aceptación”.

Por su parte, Luis Ríos, secretario general de Sitramune, afirmó que “estamos muy conformes. Es un trabajo en conjunto que hemos hecho con delegados de distintas áreas municipales y ahora esto les va a llegar a los trabajadores.

El IPC se calculará con un fórmula que pondera el 50% del índice provincial y el 50% del nacional

Además, valoró la predisposición de la gestión municipal para arribar a un acuerdo, que “abra una mesa en los tiempos que estamos viviendo y que haga el pase a planta de los compañeros”.

Según se informó las variaciones de IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del IPC elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén y el cincuenta por ciento (50%) del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el total nacional.

El bono a municipales, afuera

Dentro de la oferta que presentó la Municipalidad en la mañana del jueves, se incluyó una suma de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable de 150.000 pesos, de la cual quedaba excluido el intendente y los secretarios. Este finalmente no se aplicará, ya que la propuesta aceptada no lo contemplaba.