La novedad que sumó el chatbot de WhatsApp para informar sobre escuelas sin clases

La herramienta, que ya estaba a disposición, sumó la posibilidad de contar detalles sobre las escuelas en las que no haya actividad.

El gobierno recordó que "como parte de las mejoras pensadas para las escuelas neuquinas, la Provincia sumó un número de WhatsApp (+54 299 4766441) que busca una mejor comunicación con las familias y estudiantes". Detallaron que se pueden consignar allí novedades sobre los colegios y turnos que no tengan actividad. Aclararon que el canal no brinda información, solo recibe.

Soledad Martínez: "La adhesión al paro de ATEN es baja"

Tras casi seis semanas de medidas de fuerza y paro por parte de los trabajadores de la educación de Neuquén, desde el gobierno provincial informaron que comenzaron un período de análisis para tener información sobre la cantidad de afiliados al gremio docente ATEN que hicieron paro. El objetivo es ajustar el mecanismo de control para descontar los días a los que no estuvieron en las aulas.

En diálogo con LU5, la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Soledad Martínez, aseguró que esperaban otra actitud por parte de la dirigencia sindical tras la mesa de diálogo convocada el último sábado. Aclaró que ya no hay posibilidad de hacer una convocatoria a otra mesa de negociación, pero afirmó que el paro tiene bajo nivel de adhesión, sobre todo en el interior.

"De Senillosa al interior, el nivel de adhesión al paro es muy menor, no tenemos una sola escuela cerrada", dijo la ministra y aclaró que notaron que el paro se fue desgranando en las últimas semanas, pese a que hay un sector muy movilizado en la zona de la Confluencia.

Soledad Martínez.jpg

"Los niveles de adhesión eran muy bajos y esta semana van a ser similares, excepto en algunas seccionales donde se rechazó la propuesta del Ejecutivo, como la zona de la Confluencia y otras zonas muy chiquitas", dijo y agregó: "Lo que refleja cuál es la realidad que transitan los y las docentes del interior, que es muy diferente a la de un sector de docentes muy movilizado a través de la organización sindical".

Pese a que el gobierno consideró que el nivel de adhesión al paro fue bajo, la convocatoria del pasado sábado y la propuesta de modificar la ley de pago del adicional para los maestros sin inasistencias responde, según Martínez, a una apertura permanente al diálogo por parte del Poder Ejecutivo.

"La educación es una prioridad para este gobierno y más allá de la ley de incentivo salarial, nos parecía que no podíamos agotar la instancia del diálogo y nos parece que será así en adelante. Siempre habrá una instancia de diálogo, haya o no una mesa", dijo la Ministra, aunque aclaró que, tras el rechazo de ATEN a la propuesta oficial, no harán otra convocatoria a una mesa de negociación.