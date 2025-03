La opinión de un diputado neuquino sobre el acuerdo con el FMI y la baja en la edad de imputabilidad

De acuerdo a su interpretación, “las cámaras de Diputados y Senadores deben tratar las línea generales de un posible acuerdo con el FMI, como lo establece la Ley 27.612 del año 2022. Los fundamentos generales o explicaciones se deben dar en comisión, dado que un eventual endeudamiento afecta títulos públicos, pero considero que no es necesario tratar los detalles finos, como plantean algunos sectores, porque ello es competencia y responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se trata de parte del Plan Económico, y no somos los legisladores responsables de ello y sus consecuencias, que esperemos sean positivas por el bien del país”.

osvaldo llancafilo.jfif Osvaldo Llancafilo en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

Llancafilo destacó: “No comparto exigir la presentación de anexos o documentos técnicos finos que den a entender que la Cámara de Diputados decide el rumbo de la economía. La negociación fina con el FMI es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, el congreso aprueba un marco general, solo eso”.

Baja edad de imputabilidad: "Sí, pero en un plan integral"

Llancafilo se mostró de acuerdo con el proyecto de bajar la edad de imputabilidad, pero "en el marco de un plan integral de abordaje que incluya medidas de educación y resocialización de los jóvenes que cometieron delitos graves”, explicó.

En este sentido, expresó: “Escuchando a Marcos (padre de Kim Gómez, la niña de 7 años que fuera asesinada por delincuentes juveniles), él se preguntaba si bajar la edad imputabilidad resolvería el problema. Ahí es donde los legisladores debemos actuar con responsabilidad, y la respuesta a esa pregunta es 'no'. En realidad, esa medida debe ser parte de un plan integral asociado a verdaderas medidas de política criminal, que regule un sistema penal juvenil real”.

padres kim gomez 1200.jpg El crimen de Kim Gómez reabrió el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. En la foto, sus padres desconsolados.

El legislador neuquino señaló que “es imperante que trabajen en línea los tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo". "Hay que entender el dolor y el momento que se vive ante un caso de inseguridad, pero no se puede faltar el respeto a la gente diciendo que bajar la edad de imputabilidad es la solución. Podría ser parte, pero no es el todo. Vamos a exigir un debate serio, donde estén presentes funcionarios nacionales y judiciales que den cuenta de la crisis carcelaria, el abordaje desde la educación y las medidas de resocialización a partir de la prisión preventiva de los delincuentes juveniles porque lo que hoy sucede con los adolescentes y jóvenes tiene origen en un contexto social complejo, el que también debe ser parte del abordaje”, agregó.

Llancafilo remarcó que si la reforma no se da en el marco de un plan integral, "nada cambiará". "Si se implementa esta medida en forma aislada, las consecuencias pueden ser más graves, considerando la realidad actual, con un sistema carcelario colapsado y un servicio de justicia que en la opinión de la gente es garantista para los delincuentes. Lamentablemente, hay trabajo individual y no colectivo en términos de poderes del Estado, sin importar si el problema de fondo no se resuelve, y esa lógica debe cambiar", concluyó.