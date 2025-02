El papá de Kim Gómez contó que un familiar de uno de los detenidos lo llamó para pedirle "perdón"

Pese a que el hombre destacó que lo escuchó en todo momento, también le reclamó: “Me llamó para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”.

Marcha en La Plata para pedir justicia por Kim Gomez (2).jpg

Sin bajar el tono de la angustia y enojo, expresó al padre del detenido: “Quiero que vayas a despedir a mi hija. ¿Sabés qué le gusta? Le gustan los capibaras. Llevale un capibara, mi hija se lo merece”.

“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita”, manifestó respecto al paso de las horas y de la terrible situación de que le hayan arrebatado a su hija. Por último, les pidió a los medios de comunicación y vecinos que no lo dejen solo.

El sorpresivo pedido del padre de uno de los asesinos de Kim Gómez

En medio del dolor, Héctor, el padre de uno de los dos detenidos por el asesinato habló con el medio Todo Noticias y pidió que su hijo “pague por lo que hizo y se pudra en la cárcel”.

“Es una mierda de persona. Con lo que hizo es una mierda de persona y va a pagar lo que hizo. Ya le dije que no lo pienso sacar, que se pudra adentro y que pague lo que hizo. Si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudra”, dijo con bronca pero con firmeza.

Entregó a su hijo por el crimen de Kim Gómez.jpg Héctor entregó a su hijo a la Policía por ser uno de los sopechosos del crimen de Kim Gómez.

El hombre relató cómo se enteró de que su hijo estaba involucrado en la muerte de la nena de siete años. “Mi hija me llamó y me dijo (se resguarda el nombre del menor) 'se robó un auto y mató a una nena', entonces le dije que lo retuviera hasta que yo llegara”, contó.

Héctor dijo que ya no vivía con su hijo, quien hace tiempo “estaba en la calle, perdido con el tema de las drogas”, y sostuvo que la última vez que había sido detenido, por otro robo a un auto el pasado 1° de febrero, había pedido en la comisaría “que lo manden a otro lado” porque no lo quería retirar del lugar.

“Trabajaba conmigo y me robaba las cosas. Entonces le dije que no venga más, y lo eché ”, sostuvo. El hombre aseguró que el dolor de su hijo fue haber perdido a su madre y que desde aquel momento se volvió incontrolable.

“Nunca lo internamos. Era rebelde, desaparecía o te robaba algo. Yo le tenía que pegar porque me hacía frente últimamente”, señaló.