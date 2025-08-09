La otra cara del paro universitario docente: qué dicen los estudiantes de la UNCo

Un grupo de estudiantes de psicología expresó su preocupación por la pérdida de clases y mesas de examen. Los docentes anunciaron un paro universitario extenso.

En medio del Paro universitario nacional, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCo denunciaron que están atravesando una "situación crítica" con la pérdida de clases en medio del reclamo salarial por cifras debajo de la línea de la pobreza y un consecuente aumento de renuncias en el sector.

“ Acompañamos y entendemos la lucha docente ”, remarcaron en un mensaje público. Aun así, advirtieron que las consecuencias sobre su recorrido académico “se han vuelto insostenibles” debido a la suspensión reiterada de mesas de exámenes, muchas veces a último momento y "sin posibilidad real" de reprogramación.

La preocupación estudiantil se da en el marco de la crisis salarial que los docentes acusan por la falta de paritarias por parte del gobierno nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria. En este sentido, Conadu anunció un paro de una semana , del 11 al 16 de agosto, y un esquema de paros de 48 horas en días rotativos durante las siguientes 3 semanas.

Apoyo al Paro universitario pero preocupación por la continuidad escolar en la UNCo

“Nos sentimos ignorados, frustrados y completamente vulnerados”, manifestaron, y pidieron que no se minimice su situación con “comprensión vacía”. “Necesitamos acciones concretas y urgentes. Que se nos permita rendir, que existan mesas reales y que no se bloquee nuestro avance académico”.

Además, expresaron que sufren el "daño colateral de un conflicto sobre el cual no tenemos poder de resolución". En este sentido, describieron que la Facultad de Psicología es "una zona de guerra académica donde el silencio institucional nos ahoga y la falta de respuestas nos paraliza".

El reclamo puso el foco en materias clave que habilitan a realizar prácticas profesionales. Según explicaron, esas mesas no solo se suspenden, sino que a veces ni siquiera se habilitan, lo que implica, para quienes cursan los tramos finales de la carrera, “una postergación de al menos un año”.

Paro universitario en la UNCo: un mes con medidas de fuerza

"No tenemos instancia de diálogo y discusión con el gobierno nacional. Los incrementos salariales que recibimos han sido todos mediante decretos y resoluciones que baja el Ministerio de Capital Humano", advirtió la secretaria general de la Asociación de Docentes Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), Silvia Brouchoud, en diálogo con LMNeuquén en mayo.

Dentro de las medidas de fuerza, realizaron un "portonazo" en mayo, donde cerraron por unas horas el portón principal de acceso y mostraron sus recibos de sueldo. Algunos ejemplos graficaron muy bien la situación que denuncian los docentes universitarios con recibos de haberes que apenas superan el medio millón de pesos con varios años de antigüedad y el 40% de zona fría.

En abril de 2025, y con un incremento insignificante del 1,3% otorgado por Nación, un jefe o jefa de trabajos prácticos que trabaja 20 horas semanales y tiene más de 10 años de antigüedad cobró $619.781; un docente ayudante de primera que se desempeña en el cargo 10 horas semanales con la mínima antigüedad, recibió $277.068.

Ahora, redoblan la protesta con un plan de lucha de un mes completo de medidas de fuerza: "los salarios de la docencia universitaria sufren el peor atraso de la historia. Los sueldos por debajo de la línea de la pobreza provocan concretamente la renuncia de cada vez más compañerxs docentes", indicaron desde ADUNC. Además, advirtieron que "el plan del Gobierno de Milei es claro: avanzar con el vaciamiento de las Universidades públicas" y agregaron que la estrategia es "el ahogo presupuestario y los salarios de pobreza"