La paradoja de vender conocimiento en Neuquén

Desde el Estado, el mensaje se repite con frecuencia. El petróleo y el gas no van a durar para siempre. Pero el crecimiento acelerado del shale brinda, además de ingresos extraordinarios, una ventana de oportunidad para sembrar la semilla de nuevas economías. Y, entre todas, la economía del conocimiento se perfila como la más tentadora.

Un encuentro de la Red Federal de la Economía del Conocimiento, celebrado en el MNBA, se superpuso en fecha pero no en horario con la edición 2024 de la Experiencia Endeavor Patagonia. En ambas conferencias, el foco estaba puesto en el saber como el agregado de valor para cualquier industria y en la transformación digital como una alternativa evidente para generar empleos de calidad en el futuro.

Y mientras los sectores empresariales parecen haber saldado la discusión sobre el valor del conocimiento, las familias neuquinas afrontan una realidad distinta, con la regularidad de las clases como una proeza casi imposible.

¿De qué vale construir polos tecnológicos o soñar con exportar conocimiento si los niños y adolescentes neuquinos se siguen quedando en casa porque (otra vez) hay paro y (otra vez) se llueve el techo de su escuela?

Si bien es cierto que lo urgente no puede nublar nunca lo importante, si bien la planificación a largo plazo tiene beneficios indeclinables, las aulas vacías no dejan demasiado lugar a estrategias de crecimiento. No podemos soñar con vender conocimiento al mundo si nos cuesta tanto garantizar -de mínima- el hábito de izar la bandera todos los días a la misma hora.

Y aunque los ojos foráneos ven a Neuquén como un diamante en bruto, como un pozo del que brotan todas las oportunidades, la mirada vernácula es algo más dolorosa y apremiante. Un aula vacía es tan pero tan urgente, que nubla todo lo importante.