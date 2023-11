Si bien la joven periodista roquense admite que fue un "sueño haber estado allá, aún no lo puedo creer", como fana xeneize el final no resultó el más deseado para ella, ya que el equipo azul y oro finalmente no logró levantar la ansiada séptima Copa en el certamen más importante del continente.

image.png La joven periodista roquense en el sector de Prensa en la zona baja del estadio.

"Pensé que iba a ser todo mucho más tranquilo de lo que fue. Yo personalmente la pasé bien, no me pasó nada malo, no me pegaron ni me robaron, nada de lo que podía haber pasado. Pero tengo colegas que la pasaron muy mal, les pegaron, les robaron, a algunas chicas las manosearon", denunció en declaraciones a Noticias Net quien estudia periodismo en la Universidad Nacional de La Plata.

"Fue terrible lo que pasó"

En la misma línea, agregó: "Fue terrible, fue horrible la organización de la cancha, no dejaron pasar a los hinchas, les pegaron. Yo fui a las 9 de la mañana a la cancha y la Policía ya estaba con sable, con pistolas, con balas de goma, con gas y listo para tirar".

"La mitad de la hinchada de Boca no pudo entrar, tenía entradas y no pudo entrar. Les cerraron las puertas y les dijeron que no había lugar, cosa que era mentira. Entró el triple de Fluminense y la mitad de Boca", sostuvo quien fue a cubrir el evento para la radio AM 1240- Cadena Uno.

No se salvó ni la prensa del descontrol: "En lo que es prensa, nos tiraron cerveza, fernet, nos quisieron pegar a la salida y estábamos en Prensa, no estábamos en la popular".

image.png Celina junto al entrenador del Fluminense y de la selección de Brasil, Fernando Diniz.

Y reflexionó: "Fue una experiencia única, pero fue muy complicado salir bien de ahí. Se ve que así se maneja Brasil, fuimos muy visitantes, nos maltrataron mucho".

"Con la organización me refiero a la Policía de Brasil, la Conmebol trató de defendernos en todo y ayudarnos a entrar, pero la Policía estaba negada a que pasemos", culminó Celina. El sueño y la pesadilla convivieron en una misma tarde en el Maracaná.