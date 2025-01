"La Petrojermu", la radióloga detrás del personaje que se viralizó en las redes sociales

Se filma, edita y piensa sola sus guiones. Es su propia productora, aunque a veces recibe la ayuda de su hermana. Y confesó que toda la vida le gustó actuar, lo hace desde que tiene al menos 5 años y hoy está cumpliendo un sueño. "Siempre me gustó actuar, hacía teatro y eso en mí nunca desapareció. Sin embargo, por cuestiones de la vida, uno tiene que estudiar, elegí otra carrera como es radiología, que nada tiene que ver con el teatro. Eso me alejó un poco de mi pasión, pero empezar a crear contenido fue como un cable a tierra", afirmó en diálogo con LMNeuquén.

También contó que estuvo un tiempo en un programa televisivo para chicos que fue emitido por varios canales de la región. Allí participó de distintos contenidos artísticos como una miniserie y cortometrajes, pero todo eso quedó en stand by porque empezó a estudiar radiología. Pero como su pasión seguía intacta, después de un tiempo empezó a subir contenido en populares plataformas digitales como Subsmash - una aplicación de mensajería de video que permitía a los usuarios grabarse interpretando canciones o escenas de películas o series con el audio original - y también en Youtube. Hasta que llegaron a su vida Tik Tok e Instagram.

El boom de "La Petrojermu"

Fue en 2024 que empezó a crecer mucho más el alcance de sus contenidos en Instagram, y principalmente en Tik Tok. "El boom fue este año después del personaje de la Petrojermu. Yo tenía otras ideas de contenidos, siempre me gustó esto de las redes, de actuar, siempre tenía ideas en mi cabeza, crear personajes para Youtube. También tuve la idea de ser bloguera de viajes, era lo que más me gustaba porque hasta me había armado una página en la que alcancé a subir algunos contenidos, eso me encanta pero quedó ahí estancado", confesó.

Cuando nació este personaje que se volvió viral, Rocío se vio sorprendida por las repercusiones pero reconoció que desde ese momento todo empezó a tomar más forma, con más público y más audiencias en sus cuentas.

Respecto de cómo surgió este personaje, explicó que fue por los comentarios de la gente: "Siempre se habla de la gente que manifiesta su deseo de ser petrolero, haciendo alusión al sueldo que cobran y a tener más dinero, o algún que otro comentario sobre algunas mujeres, indicando que seguro sale con un petrolero, que eso siempre pasa cuando algunas mujeres -que no trabajan- compran algo costoso. Esos comentarios no se escuchan en Córdoba, Rosario o Jujuy, son muy de la región, y fue ahí que me empecé a dar cuenta que la gente busca una identidad. Por algunos comentarios que me dejaban en mis videos dije ¿Por qué no hago este personaje?".

Fue en ese momento que su personaje empezó a tomar forma, creó una mujer a la que muestra en distintos momentos del día a día, disfrutando de todos los gustos que puede darse. Vive haciendo compras compulsivas, que piensa en tener cosas materiales sin importar el costo que tenga, ya que todo lo paga "el gordito".

"Fui inspirándome en alguna u otra mujer que conocía, llevándolo por el lado del humor siempre y le voy sumando siempre los comentarios que me deja la gente". afirma. Su guion va siempre por ese lado, pensando siempre en generar contenido divertido, tratando de que la gente se divierta, y teniendo en cuenta las sugerencias de los seguidores. "Siempre hablan de gastos desmedidos, los gustos que se dan, pero siempre desde el lado del humor", aclaró.

Y reconoce que tal como le sucede a muchos instagramers, tiktokers, además de las felicitaciones y el reconocimiento de la gente, no está ajena a los comentarios negativos, agresiones, al conocido "hate". "Hay gente que no coincide, que le molesta lo que muestro, pero tienen que entender que es un personaje y no se trata de la vida real", aclaró; aunque confesó que cuando trabajaba en una agencia de quiniela, tenía una cliente muy particular, que era esposa de petrolero, a la que recuerda como muy "arrogante, rebajadora, se gastaba toda la plata en la quiniela; un poco de la personalidad del personaje me hace acordar a ella".

Rocío no puede ocultar su felicidad al hablar del video que más se viralizó y que tiene un millón de reproducciones, aunque hay otro que ya cosechó casi 800 mil. Estos contenidos han llegado incluso a otras localidades petroleras del sur del país como Pico Truncado o Comodoro Rivadavia. El hit de la Petrojermu dio que hablar y no para de sumar reproducciones.

Con su llegada en las redes sociales llegaron también los canjes y las publicidades, algo de lo que disfruta mucho en estos momentos. "Todo fue en el 2024, año en que creció mucho, esto es algo que me divierte, me encanta hacer las publicidades y también para otras localidades de la provincia. Me tocó hacer en una oportunidad una publicidad de un alojamiento (en la cordillera) y ahí puede unirlo con mi sueño de ser bloguera de viajes", afirmó.

También confesó que no sale del asombro porque la gente, desde hace un tiempo, comenzó a reconocerla en las calles: "Me saludan, me piden fotos. No es todo el tiempo pero me pasa y para mí es re fuerte porque es algo que yo soñé desde pequeña, empecé a actuar a los 5 años y soñaba con que alguien me pidiera una foto y que me pase en mi ciudad es muy loco, porque uno siempre piensa que hay que ir a Buenos Aires para que valoren tu contenido, y yo lo estoy haciendo acá en mi ciudad".

Pero su sueño de seguir actuando y ser reconocida no tiene techo para ella: este año decidió presentarse en el casting de Gran Hermano, donde la llamaron al casting presencial en Buenos Aires, pero no avanzó hacia otras instancias. "A mí me encantaría seguir creciendo en lo que hago y sé que esto es solo el comienzo. Todavía sigue viva en mi la niña que soñó con esto", admitió.