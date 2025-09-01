La promo del Colegio Bilingüe y una primaria de adultos visitaron LMNeuquén

Los estudiantes estuvieron en la redacción y conocieron cómo es el proceso de elaboración de las noticias en el diario.

En la jornada de este viernes, en LMNeuquén recibimos la visita de estudiantes de dos establecimientos educativos de la ciudad que pudieron conocer en vivo cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario.

Minutos antes del mediodía, llegaron los alumnos de quinto año del Colegio Bilingüe junto al profe Damián Prado, quien fue el impulsor de la iniciativa. También la docente Carla Gómez acompañó al grupo.

En el principio de la actividad, los chicos pasaron por los estudios de LU5 Radio Neuquén . Luego, en LMN, participaron activamente mientras salía al aire el programa de streaming Depende del Viento . Incluso, dos de los estudiantes tuvieron la posibilidad de charlar con los conductores Yamil González y Agostina Palladino.

SFP Colegio Secundario Colegio Bilingue Neuquen (1) En Depende del Viento, Facundo Durango y Valentino Petrini salieron en vivo junto a Agostina Palladino y Yamil González. Sebastián Fariña Petersen

A su vez, charlaron con los periodistas sobre el oficio y las tareas que realizan a diario. En ese contexto, presenciaron cómo se va editando la edición digital de lmneuquen.com y se interiorizaron sobre cómo se trabaja con las audiencias.

Los estudiantes de la promo del Bilingüe que nos visitaron fueron Emilia Acevedo Gómez, Catalina Appignanesi, Tomás Cammarota, Facundo De la Vega, Celeste Deccechis, Bautista Doratto, Facundo Durango Lizarraga, Catalina Dutto Carcagno, Lara Fernández, Clara Franchi, Bruno Grisanti Darrieux; Morena Gutiérrez, Simón Huechuqueo Rocha, Facundo Kreplak Marsó, Santiago Larrahona Piñeda, Bianca Agostina Maggini, Delfina Oriana Martínez; Julieta Melina Miranda; Benicio Noda Giorgio, Priscila Páez Somoza, Bruno Pesce, Adriano Valentino Petrini, Ignacio Pons, Francisco Agustín Schinoni, María Juliana Soler Guzmán; Juliana Yañez Isis y Lourdes Zorko.

SFP Colegio Secundario Colegio Bilingue Neuquen (2) Los estudiantes de quinto año del Colegio Bilingüe de Neuquén, junto a los periodistas Ailín Trepiana, Viviana Gallardo, Martín Pedoni y Ángel Casagrande. Sebastián Fariña Petersen

Escuela de adultos

Por la tarde, fue el turno de la Escuela Primaria de Adultos N°6 de esta ciudad, que funciona en calle Misiones al 397. En esa institución, los estudiantes se forman en los talleres de marroquinería, lenguaje de señas, informática, auxiliar administrativo contable, corte y confección. También aprenden los idiomas inglés y portugués.

La visita se enmarcó en la propuesta pedagógica “Historia de los medios de comunicación de la ciudad” y fue impulsada por la profe Faviola Martínez, quien llegó a acompañada de la directora Jessica Ortiz Castillo y de los docentes Mariana Acuña, Gabriel Arroyo, Andrés Quiroga, Cristian Muñoz, Verónica Rosas, Rocío Barrios y Elisa Balconte.

Andrea, Dora, Horacio, Maxi, Geremías, Fabiana y Mariana son los alumnos que recorrieron las instalaciones del diario e hicieron muchas preguntas sobre la labor que desarrollan a diario los periodistas.