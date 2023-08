La reactivación de Primeros Pinos: un desafío para el turismo social

Un pedido de la Municipalidad de Zapala de no concurrir a Primeros Pinos para evitar posibles accidentes terminó por reavivar el debate sobre un destino turístico que, incluso en estado de abandono, sigue siendo un imán para todos los neuquinos que hacen sus primeras experiencias en la nieve. Aunque el complejo no garantiza la seguridad de los visitantes y restaurarlo exige una inversión millonaria, el espacio se posiciona como una gran alternativa para el turismo social que podría reactivarse con apoyo del Estado.

Sin embargo, la comuna zapalina no recibió propuestas viables para reactivar el parque de nieve, que requiere de la restauración de los inmuebles y la instalación de algún medio de arrastre como una alternativa más accesible a las aerosillas. Según publicó LMNeuquén, se estima que solamente restaurar la confitería exigiría una inversión de un millón de dólares, por lo que escasean las propuestas sólidas para explotar este destino turístico.

Desde el gobierno provincial explicaron que los interesados en hacerse cargo de la concesión deberían hacer un análisis de mercado muy detallado para saber si la proyección de rentabilidad a largo plazo justifica este tipo de inversiones. A diferencia de lo que ocurre con otros centros de esquí más rentables, como Chapelco o Cerro Bayo, Primeros Pinos apunta a otro segmento del turismo, más orientado a los recreacionistas o familias que hacen salidas de fin de semana con bajo presupuesto.

Primeros Pinos nieve Galería (7).jpg Primeros Pinos sigue atrayendo al turismo, pese a que no cuenta con medidas de seguridad.

De esta manera, el desafío para el turismo provincial se basa en discernir si existen alternativas de rentabilidad que justifiquen la concesión y una inversión privada que pueda recuperarse a través de la llegada de los visitantes o si, por el contrario, el espacio natural debería considerarse como un atractivo para el turismo social. En ese último caso, el Estado podría hacer la inversión con foco en el impacto social y no en las ganancias del centro de nieve.

Desde el gobierno aclararon que existe una postura política en relación a la importancia de Primeros Pinos. Por eso, se decidió transferir la gestión a la Municipalidad de Zapala y ofrecerle otro atractivo para posicionarla como una localidad turística y no sólo de valor logístico. Sin embargo, aclararon que no hay propuestas serias de inversores para sacar al lugar de su estado de abandono.

Por ahora, el Municipio busca desalentar a los visitantes a concurrir al lugar para velar por su seguridad. Por la falta de mantenimiento y la ausencia de ambulancias que garanticen traslados rápidos a Zapala, tratan de evitar que la gente se deslice por la nieve de Primeros Pinos. Por eso, hace algunos años se entregaron elementos de seguridad para vallar la zona y evitar que los turistas corran riesgos.

Con la nieve abundante, los turistas siguen utilizando el lugar para el esparcimiento, como ocurre con otros sectores no habilitados del norte neuquino que también se convirtieron en parques de nieve improvisados. De esta manera se clarifica la necesidad de contar con parques de nieve destinados a otro segmento del turismo, y no sólo a los de más altos ingresos que pueden costear los pases diarios a los medios de elevación, por encima de los 20 mil pesos por persona.

Los avances de la Municipalidad

La secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo del Municipio de Zapala, María Belén Aragón contó a LMNeuquén que el año pasado fracasó un proceso de licitación, lo que dio lugar a que el Municipio contemple la posibilidad de una contratación directa, si es que logran dan con un proyecto que cumpla con los requisitos de seguridad e higiene y en materia sanitaria, más allá de los servicios de gastronomía y entretenimiento.

"Nosotros estamos recibiendo propuestas. Algunas son muy poco serias. Otras, son un poco más serias pero piden una gran inversión por parte del Municipio para refaccionar la hostería y la confitería, a lo que nosotros decimos que no porque no es de Zapala el parque. No podemos justificarlo ante en Tribunal de Cuentas. Entiendo que eso tiene que ir por cuenta de Provincia que es el titular del dominio", comentó.

"Más allá de eso, estamos hablando con dos personas. Una de ellas tiene varios emprendimientos en Zapala. La otra, si bien es argentina, actualmente vive en Andorra porque tiene una concesión allá. En agosto va a venir a charlar sobre el tema. Si Dios quiere el año que viene estaría habilitado al menos el centro de esquí con la confitería, sanitarios y una ambulancia", añadió.