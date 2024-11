La tienda donde lo Natural es "estar bien y pasarla mejor"; ahora con cafecito incluido

Natural Express, una dietética con amplia variedad de productos y el mejor precio calidad incorporó un servicio particular. “La gente se copa”, cuenta la popular comerciante Silvia a LMCipolletti .

Mientras tanto, un adolescente ingresa con su padre al que le recomienda comprar esas “harinas de coco y de almendras que están buenísimas y son sanas viejo, no lo dudes”.

AS-Cipolletti-Lo de Silvia (Express Natural) (20).JPG Antonio Spagnuolo

Otra clienta que asegura “venir de lejos porque es más barato y completo” observa la amplia variedad de productos sin tac y destaca “me gusta que está todo a mano, a la vista, tipo supermercado”. La señora realiza una interesante compra y al marcharse agradece la amabilidad de los empleados.

“Cuidame a estas divinuras porque no tan es fácil conseguir personal así, son únicas”, le sugiere, aprovechando la confianza, a la propietaria en relación a Eluney, encargada, Flirencia,Matias y Dai, quienes se reparten los turnos en Natural Express, la tienda de productos saludables situada en Alem 1867.

Finalmente, la vecina que es habitué del lugar se tienta al igual que el reportero gráfico con un café y parte a “relajar que por suerte se viene el fin de semana”.

AS-Cipolletti-Lo de Silvia (Express Natural) (11).JPG Antonio Spagnuolo

El coqueto comercio está de estreno. Es que acaba de incorporar a su extensa oferta el servicio de “cafatería y café exprés de Cinco Hispanos”, explica Silvia, una comerciante muy popular en nuestra ciudad pues “tuve negocios toda la vida, de hecho vendí hace poco Express Market y me quedé con este solo”.

La emprendedora cipoleña de 56 años analiza la flamante adquisición como “un servicio más, lo fundamental del local es la dietética, vendemos productos de calidad al mejor precio y la gente empezó a coparse con la idea”.

Al recinto asisten vecinos de esas cuadras pero también del centro y de los barrios más alejados. Y hasta es común que lo visiten jugadores y atletas, profesionales y amateurs, pues cuenta con un amplio stock de “suplementos deportivos y lógicamente dietarios”.

AS-Cipolletti-Lo de Silvia (Express Natural) (12).JPG Antonio Spagnuolo

La armonía y buena onda no es casual. “Hay buena química con los clientes, la comunicación es importante. Por eso también le agregamos cafetería, para que se potencie ese intercambio tan lindo con la clientela. Hace 2 años y medio que abrimos y estamos más que felices”, celebra Silvia tras agregarle un toque diferente a su dietética y romper el molde en lo que es su rubro.

En la parte de afuera, una suerte de patiecito, incluso colocó “mesitas y quedó re lindo. Pueden venir a conocerlo de lunes a viernes de 9 a 21”, invita.

“La gente se cuida más desde la pandemia”

Seguidamente, Silvia reflexiona sobre cómo cambio la forma de pensar y de cuidarse a nivel alimentación de las personas desde la pandemia.

“La gente fue consumiendo y demandando cada vez más. Es más caro, sin dudas, los productos no son económicos pero ha ido cambiando un poco todo, antes no encontrabas la variedad como ahora”, analiza.

AS-Cipolletti-Lo de Silvia (Express Natural) (9).JPG Antonio Spagnuolo

“Aparte hay personas con problemas de salud como la intolerancia a la que no le queda otra y tienen que consumir estos productos. Entiendo que tendrían que salir lo mismo pero lamentablemente así son las cosas”, reflexiona.

Por último, destaca el efecto Facu Pereyra, el médico del particular método para resetear el intestino cuyos consejos son sagrados para sus pacientes. “Lo siguen en todo lo que recomienda, es decir, no consumir azúcar, no consumir harina, incorporar harina de almendras, de coco, de avena; el omega 3, el magnesio…”, finaliza Silvia.

Para ella, lo principal es la salud y las relaciones humanas, lo que se traduce en calidad y calidez. ¿Otro cafecito?