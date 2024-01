La tradición campera revivió en la Expo de Mariano Moreno

POSTALES 21 EXPO MM (16).JPG

A última hora la descollante actuación de Sele Vera y Los Pampas le puso el “broche de oro” al cierre de la primera noche del festival. Con mucha satisfacción y entusiasmo, en contacto con LM Neuquén, el intendente Javier Huillipan expresó que “el balneario municipal, el Paseo de la Costa y nuestra Expo felizmente vienen recuperando el protagonismo que tenía en materia turística como una referencia del centro neuquino y seguiremos trabajando para fortalecerlos cada vez más.

Es nuestro firme compromiso. Asimismo informó que los puntos altos de esta edición 2024 de la tradicional fiesta marianense fueron la tranquilidad, seguridad y los precios sumamente accesibles.

“Nos embarga de felicidad también el hecho de que la Expo es un evento cultural y turístico afianzado ya que rompió los límites de la zona centro y nos visitaron turistas de distintas partes de la provincia, de nuestro país y de Chile. Y lo que nos distingue es el ambiente familiar que se disfruta y se renueva cada año”.

Luca, el niño “revelación” de la Expo

Un pequeño niño tuvo la oportunidad de ganarse un lugar en la grilla del espectáculo y el día sábado tuvo su debut soñado sobre el escenario mayor del Anfiteatro “José Vázquez”. Luca López Quilaqueo tiene 11 años vive en Mariano Moreno y hace dos años comenzó en el camino de la música

El pequeño, entre otros temas, cantó un emblemático tema interpretado por Sele Vera que se llama “Diez noches de desvelo”. En partes de la canción la letra dice “…alcanzando ya mis sueños, con diez noches de desvelo solo por querer cantar…voy dejando un par de huellas extrañando a mi familia y a ciudad… solo por querer cantar”. El tema lo identifica mucho al pequeño que hace casi 3 años abrazó el estudio del canto en la Academia “Chiari Di Luna” (de Alén Zúñiga) para justamente desarrollar y perfeccionar su don.

LUCA LOPEZ QUILAQUEO (1).JPG

De agradable voz y de una increíble soltura, carisma y con una sonrisa contagiosa Luca poco a poco fue cautivando al público presente que al escucharlo comenzaron a acercarse al vallado a cantar con él y llenarlo de aplausos.

“La pasé re bien, estaba contento y ansioso, pensaba que no iba a haber tanto público. Me sorprendió que hubo bastante gente que me vio, me aplaudió y coreó mi nombre”, dijo la flamante revelación del festival.

Agregó feliz que “me sorprendió también que cuando bajé del escenario me fueron a recibir mis familiares, amigos y gente que yo no conocía y que me pedían sacarse fotos conmigo. Fue un honor y un orgullo para mí”.

No pudo ser más auspicioso y exitoso su debut en el escenario de su pueblo y el plus de su actuación lo había tenido la noche anterior cuando Sele Vera le pidió que subiera a cantar con ella. Sin dudas Mariano Moreno tiene talento y viene de la mano de las nuevas generaciones.

Artesanos y productores, repletos de felicidad

La razón de ser y los orígenes del nacimiento de la Expo Mariano Moreno están fuertemente ligados a los artesanos y productores. En su momento la intención fue darles y proporcionarles visibilidad y protagonismo. Así ha sido desde entonces y en esta edición tuvieron una excelente repercusión en visitas y en ventas.

“Esta edición fue muy significativa para nuestra comunidad por la gran afluencia de visitantes. Inyectando divisas en el circuito económico local. Además los feriantes lograron buenos resultados en las ventas”, sostuvo Huillipan. Asimismo destacó la fuerte inversión particular en Mariano Moreno.

“El avance en hospedajes particulares y privados fue clave para recibir visitas”, remarcó. Por su parte recalcó que “la municipalidad hizo un gran esfuerzo para sostener este festival, consiguiendo participación activa del ámbito privado que de alguna u otra manera contribuyeron logrando dinamizar el evento”.

POSTALES 21 EXPO MM (3).JPG

En este sentido se llevó la mayor atención y participación del público en la posibilidad de participación en el sorteo de una estadía por 5 noches en Buenos Aires para dos persones en una de las suites del Edificio Lima. El premio fue donado por la Mutual Ameport, en tanto el municipio sumó los pasajes de ida y vuelta. Ese premio mayor de la fiesta se lo ganó Elena Leiva, vecina de Mariano Moreno.