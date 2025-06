La UNCo estrenó la remodelación del Salón Azul, financiada por el municipio

“Desde el primer día nos pusimos junto a la Universidad. Esta no es una situación del Salón Azul, es una decisión de la gestión, es un orgulloso tener una ciudad que acompaña a la Universidad y que no le pone palos en la rueda”, reflexionó el jefe comunal y recordó que ya se han concretado otros proyectos financiados por la Municipalidad como la remodelación del Polideportivo o la del Comedor, “desde el primer día eliminamos las multas, acompañamos en pago de servicios e hicimos obras esenciales de iluminación y trabajos de limpieza. Es un orgullo para nosotros estar presentes siempre”.

Educación pública

“Debemos acompañar la educación pública en este país, pero principalmente en esta ciudad que crece cuatro veces más de lo que crece el país. Hoy estamos presentes para que todos los neuquinos tengan una gran oportunidad”, dijo Gaido en el discurso de inauguración, y agradeció a cada trabajador de la Universidad por su compromiso con la educación de la ciudad y la provincia.

image.png

En sintonía, la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, valoró que una vez que tanto el municipio como la provincia estén presentes siempre, y en este marco nombró al el intendente Mariano Gaido y a la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza quien también estuvo presente en la inauguración.

Precisó con respecto a la obra, que "el Salón se remodeló de forma casi completa. Se cambió el frente, el cortinado, las luminarias, y se hizo todo el proceso de sonorización. También se hicieron remodelaciones en la entrada y en parte de la Biblioteca".

image.png

“Cada uno de los 35 mil estudiantes de la UNCo, sus más de tres mil docentes, sus más de mil no docentes, sus autoridades son los que reciben este Salón Azul, y que también recibieron las otras obras como fueron el Polideportivo o el Comedor”, dijo la rectora.

Comunitario

Luego reflexionó: “El Salón Azul no es solo de la Universidad, el Salón Azul es de la comunidad, de toda la ciudad de Neuquén y yo me atrevería a decir de la provincia; porque no hay actividad, no hay presentación de libro, conferencias, ateneos, conversatorios, que no quieran como primera opción hacerse en el Salón Azul. Es un emblema de la ciudad y de la provincia. Merecíamos tenerlo en mejores condiciones”, describió Gentile.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UNComa_oficial/status/1929951495111254507&partner=&hide_thread=false El nuevo Salón Azul ya está listo para la comunidad

En un acto encabezado por la rectora Beatriz Gentile, se inauguraron las obras de remodelación. Estuvo el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la construcción de tres aulas.https://t.co/q22TfWv8I8 pic.twitter.com/YH647C0qCN — UNComa - Universidad Nacional del Comahue (@UNComa_oficial) June 3, 2025

En otro párrafo de su discurso volvió a agradecer a los gobiernos locales: “Hoy en esta gestión nacional que abandona porque descree de la Universidad, porque descree del sistema científico, nos encontrarnos con gobiernos municipales y con gobiernos provinciales que entienden precisamente todo lo contrario, creen en el sistema científico, sostienen a la Universidad pública y entienden que es la oportunidad de cada uno de los neuquinos”, agregó la rectora.

Por su lado, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó el cambio rotundo del lugar y sostuvo que “es el claro ejemplo de que cuando nos unimos y trabajamos con un objetivo, en este caso por nuestros jóvenes, por la educación pública, gratuita y laica”.

“Un gobierno municipal, un gobierno provincial acompañando a Beatriz (Gentile) y a todo el equipo de la UNCo con gestiones concretas que no solo mejoren la oferta académica, sino que nuestros estudiantes tengan condiciones edilicias buenas para que puedan estudiar mejor”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/1929939904890364350&partner=&hide_thread=false Neuquén acompaña a su Universidad.

Inauguramos la remodelación del Salón Azul de la UNCo

Se construirán 3 nuevas aulas con una inversión de $350 millones

Educación pública, gratuita y de calidad.

Comprometidos con el presente y el futuro de los estudiantes.#UNCo #NeuquénCapital pic.twitter.com/HnHbWuzwhy — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 3, 2025

A su turno, la arquitecta de la Universidad, Teresa Tobares, agradeció al intendente Mariano Gaido por la financiación recibida para mejorar el Salón Azul y otras áreas de la biblioteca. “Realmente era una demanda que teníamos, pero muchas veces lo urgente tapa lo necesario y cuando Mariano el año pasado dijo que nos daba el financiamiento para hacer esta obra, ahí mismo vinimos a ver cómo se podía hacer, qué se podía hacer, qué podíamos mejorar y hoy vemos lo notable de este cambio”, dijo y afirmó: “Es otro el Salón Azul y todo el sector de la Biblioteca, es un espacio que los estudiantes usan para el estudio cotidiano, así sea que no retiran el libro es un sector de mucho uso”.