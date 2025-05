Zapala: el Centro Regional de la UNCo cumple 50 años y bate récord de inscriptos

image.png

“No existe una forma de movilidad social más importante que la educación”, dijo el mandatario y remarcó que “desde el Estado neuquino estamos igualando ahora desde la primera infancia”.

Duplas docentes

“Es vital acompañar en todo el proceso de aprendizaje”, consideró y explicó que para eso se crearon duplas de docentes en la educación inicial y en el proceso de aprendizaje de alfabetización “en aulas mayores a 19, en todas las escuelas públicas de Neuquén”.

“Eso también es porque estamos igualando la línea de largada, porque si no, no podemos igualarnos en la línea de llegada”, indicó y remarcó que “hoy en la provincia de Neuquén tenemos 25.000 becas. No existe en otra provincia del país, pero tampoco existe en Latinoamérica un país que tenga semejante programa de becas”.

Destacó que dentro del programa de Becas Gregorio Álvarez hay hoy “más de 3.000 estudiantes en la educación superior con una beca que ronda los 4.000 dólares anuales que se cobran los 12 meses. No existe eso en otro lugar”. Los neuquinos “creemos en que la única forma en la cual nosotros podemos progresar es invertir en la educación”, señaló y aseguró que para esto “estamos ejecutando o en proceso de licitación este año 85.000 metros cuadrados de escuelas”.

Infraestructura de la UNCo

“No existe este número en la República Argentina: 85.000 metros cuadrados de escuelas, nueve nuevas escuelas técnicas, 45.000 metros cuadrados de escuelas técnicas”, remarcó.

En este sentido, el gobernador recordó que la industria del gas y el petróleo hoy coloca a Neuquén como la cuarta provincia que más le aporta al Producto Bruto Interno del país. “Tenemos que formar a toda nuestra gente para que pueda ocupar esos lugares de trabajo. En eso tienen que estar la universidad, la educación técnica y las escuelas de formación en cada uno de los lugares de la provincia”, concluyó.

La rectora de la UNCo, María Beatriz Gentile recordó que “esta universidad nació básicamente para involucrarse con el destino de la región, para formar a los hijos de los trabajadores”, y celebró que “estamos aquí festejando estos 50 años”, con la ampliación de la sede que se inaugura el lunes en Chos Malal.

Por este motivo, “debo felicitarnos a todos y todas nosotras, porque en un momento donde a nivel nacional nadie inaugura nada” en la provincia del Neuquén “estamos inaugurando nada más y nada menos que una sede para más de 500 inscritos que tiene hoy el CREUZA en el norte, en la sede de Chos Malal”, dijo.

La directora del Centro Regional Universitario Zapala, Graciela Bianchini, agradeció muy emocionada la presencia de todas las autoridades provinciales y municipales y destacó la figura de la rectora, que “defiende a la universidad pública y es una pregonera del derecho que tenemos los argentinos de seguir teniendo educación pública”.

También celebró la presencia de “un gobernador que se pasa inaugurando escuelas, refacciones, y que apostó a la Universidad Nacional del Comahue con más de mil millones de pesos para poner en marcha la sede de Chos Malal”.

Estuvieron presentes, además, las ministras de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; y de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Salud, Martín Regueiro; los delegados de las regiones del Pehuén y Alto Neuquén, Mario Bruce y Gustavo Coatz, respectivamente; y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, entre otras autoridades universitarias, provinciales y locales y la comunidad universitaria.

La Universidad Nacional del Comahue se creó en 1972 con la participación activa, la gestión y el apoyo de la provincia del Neuquén, mejorando la distribución geográfica, para lo cual se crearon sedes universitarias en Neuquén y General Roca, y Centros Regionales en Viedma y San Carlos de Bariloche. Posteriormente, en 1975 se reordenó y amplió la universidad, creando nuevos centros universitarios, entre ellos el de Zapala.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1927424741310451838&partner=&hide_thread=false Yo creo que la ciudadanía de Neuquén eligió vivir en Neuquinidad, y eso significa defender la universidad pública.#CREUZA50Años @UNComa_oficial pic.twitter.com/iR2Gs6w2up — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 27, 2025

Récord de inscriptos en la UNCo en Chos Malal

Quinientas dieciséis personas completaron la inscripción a las nuevas carreras que dictará la Universidad Nacional del Comahue en Chos Malal, gracias a la articulación con el gobierno de la Provincia. Así lo informó hoy Graciela Bianchini, Decana del Centro Regional Universitario Zapala (CREUZA), del cual depende la nueva sede que funcionará en Chos Malal, región del Alto Neuquén.

Visiblemente emocionada en la jornada en que el CREUZA celebra medio siglo de vida al servicio de la educación regional, indicó que esperaban una cifra mucho menor y consideró que es un desafío saber que el 63% de esas personas culminaron hace una década la secundaria y 70% son mujeres. “Evidentemente estaban esperando que la vida les diera esta oportunidad”, indicó.

“Hay realmente cifras tremendas, como 120 inscritos de la zona de Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Guañacos, Varvaro-Invernada Vieja, toda esa parte del departamento Minas. Es conmovedor”, afirmó y agregó que también hay 60 inscriptos procedentes de Barrancas, Buta Ranquil y zona de influencia.

Acceder a la educación universitaria es un viejo anhelo del Alto Neuquén, que durante décadas vio partir a sus jóvenes en busca de este tipo de oportunidades. El gobernador Rolando Figueroa, nativo de ese lugar, se comprometió a trabajar junto con la UNCo para concretar ese sueño y hoy, 516 personas están en condiciones de iniciar el camino de la formación profesional sin tener que abandonar su región.

Para ello, el gobernador Figueroa y la rectora Beatriz Gentile firmaron hace un par de meses un convenio que permitirá que la región del Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal, cuente con una sede de la Casa de Altos Estudios en la cual se dictarán los primeros tres años de dos carreras universitarias con títulos intermedios de tecnicatura.

En esta primera etapa se podrá estudiar en la sede los tres primeros años de las carreras de ingeniería en Agrimensura y licenciatura en Tecnología Minera, que conducen a la obtención de los títulos intermedios de técnico universitario en actividades extractivas con las orientaciones en petróleo, minas o laboratorio y control de calidad; y de Topógrafo universitario.

En paralelo, el ministerio de Educación de la provincia abrió una convocatoria específica para que inscriptos en esta nueva sede puedan postularse a las becas Gregorio Álvarez, el mayor programa de becas que existe en el país para acompañar a los estudiantes y sus familias en todo el trayecto educativo.

La puesta en marcha de una sede permanente de la UNCo en el Alto Neuquén constituye un hito para el desarrollo de la región, con una oferta educativa novedosa para la formación de un recurso necesario que fortalece la permanencia de los habitantes en sus localidades y convierte a Chos Malal en un polo de oferta educativa.