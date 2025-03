La vecina volvió a su casa con peligro de derrumbe: así está el lugar en pleno centro

Julieta Olivera y su hermana pasaron el fin de semana en la casa de unos amigos, pero este lunes decidieron volver para resguardar sus pertenencias. "Nosotras nos volvimos a mi casa, no obtuve una respuesta de nadie y si bien me estuve quedando en la casa de un amigo, me volví porque en la construcción siguen trabajando y no sé qué va a pasar con mi casa", expresó a LMNeuquén.