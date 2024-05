Ladrón muerto en Canal V: el duro reclamo de vecinos al ministro de Seguridad

Luego del intento de robo a un policía que terminó con la muerte de un ladrón, los vecinos del barrio Canal V denunciaron que los hechos de inseguridad se incrementaron en el último tiempo y que no les brindan soluciones. Además, piden una reunión con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, para poder trabajar conjuntamente.

Pese a que se trata de un problema que los vecinos vienen advirtiendo desde hace tiempo, aseguran que en las últimas semanas los asaltos no solo crecieron en cantidad, sino que también aumentó la violencia con la que se llevan a cabo. Ante esto, se comenzaron a realizar reuniones para analizar qué acciones tomar.

"Nosotros venimos reclamando desde hace rato por el tema de la inseguridad, presentamos una nota al fiscal (José) Gerez para ver si se puede reunir con los vecinalistas, pero parece que no le interesa si muere uno, mueren dos o lo que pase dentro de los barrios dentro de la ciudad de Neuquén", dijo Luis Sánchez, presidente de la comisión vecinal del barrio Canal V, en declaraciones radiales.

Según informó, el pasado sábado se reunieron 32 representantes de Comisiones Vecinales para analizar sobre las diligencias que faltan en cada barrio. "La mayoría coincidimos en que hay un desfasaje total en tema de Salud, Educación y ni hablar lo que es Seguridad, porque el gobierno provincial no baja el presupuesto", señaló.

policia mato a un ladron bicisenda canal v Un policía mató a un hombre que intentó robarle la bicicleta en el barrio Canal V.

Sánchez dijo que realizaron un petitorio para concretar una reunión con el fiscal Gerez. Sobre el ministro de Seguridad de Neuquén, aseguró que todavía no lo conocen: "Lo vemos en la foto nada más. Ese día de la reunión tratamos de ver cómo podemos abordar los temas de inseguridad que preocupan tanto a los vecinalistas como a los vecinos, porque los vecinos son quienes nos reclaman a nosotros".

"La idea era que nos recibiera el ministro, pero no nos han dado respuestas. Confiamos porque el gobernador hace poquito tiempo junto a toda su tropa y le dijo: 'Muchachos estén más cerca de la gente'. Pero me parece que no llega esa información tanto a los ministros como a gente más abajo, estamos totalmente solos", observó.

El reclamo es a la Justicia, no al accionar de la Policía

El vecinalista contó que "la Policía hoy en día hace con lo poco que tiene" y esto se debe a que trabaja "con el mismo presupuesto del año pasado, o sea, desde la gestión pasada". "No le podemos echar la culpa a la policía ¿Falta seguridad? Sí, falta seguridad en todos los barrios de Neuquén, pero no es culpa de ellos, sino de más arriba. Del ministro para arriba y lo estoy nombrando al fiscal Gerez", denunció.

El Cholar y Avenida Mosconi -Inseguridad Canal V Trapitos.jpg Los vecinos de Canal V, aseguran que la inseguridad se incrementó con la llegada masiva de trapitos al barrio.

Respecto a las reuniones que ha llevado a cabo con los presidentes de diferentes comisiones vecinales para trabajar sobre la problemática de inseguridad, manifestó: "En mi caso, nunca tuve la oportunidad de hablar con Matías Nicolini. Nosotros estamos muy molestos y estamos reclamando las falencias que hay en cada barrio respecto a este tema".