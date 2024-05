Lanzan concurso para convertir el MNBA en un centro de convenciones

“El MNBA fue construido bajo un concurso, es la única sede del interior del país, y lo más importante que en la ampliación del auditorio van a participar arquitectos de todo el país para una de las ciudades más importantes de Argentina”, dijo la secretaria Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

“No es tan solo ampliar la capacidad, es ampliar el funcionamiento. Hoy no podemos traer una obra de teatro, no tiene camarines, no podemos traer una orquesta”, explicó. Recordó entonces que cuando el edificio fue diseñado por el afamado arquitecto Mario Roberto Álvarez y su equipo, lo que le valió el primer premio de la Bienal Nacional de Arquitectura, “nuestra ciudad no tenía 370 mil habitantes ni tampoco este perfil cultural turístico tan marcado que tiene hoy”.

Cuenta regresiva

La funcionaria indicó que “antes que finalice el año, la ciudad de Neuquén pueda conocer cuál es el proyecto que al año siguiente va a empezar a construirse”. Acerca del financiamiento, precisó que se efectuará con fondos propios municipales aunque señaló que como “la Municipalidad tiene sus cuentas ordenadas, está totalmente en condiciones para poder vincular con la CAF o con el BID para un préstamo”.

Por su parte, Juan Hurtado, secretario de Gobierno y Coordinación, dijo “que para los arquitectos de Neuquén participar en la ampliación de esta obra que pertenece a Mario Roberto Álvarez implica un gran desafío”.

“Buscamos darle más vida al MNBA y seguir abriendo las puertas para la cultura y para que se generen más contenidos”, aseguró.

Acerca de la iniciativa, Paula Polich, presidenta del Colegio de Arquitectos, dijo que es “la apertura de un concurso público abierto para todos los profesionales arquitectos del país que quieran participar en la refuncionalización del Parque Central”.

El jurado a cargo de evaluar las propuestas será anónimo, excepto el único propuesto por los participantes.

Quienes participen, indicó, “deberán presentar un proyecto sobre la refuncionalización de este sector para que sea una galería de arte a cielo abierto y que vincule al MNBA con el resto de las salas de arte que ya tenemos. Hay que cambiar el sendero de iluminación y llevar adelante la ampliación del auditorio”.

Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA)

Para participar del concurso, Polich aseguró que el único requisito es ser arquitecto matriculado en el país. “No hay un proyecto armado”, aclaró y amplió que “el colegio de Arquitectos de Neuquén hará las bases y condiciones para que todos los estudios de Argentina que quieran participar presenten su proyecto de manera anónima y que un jurado sea quien determine cuál es el más conveniente para nuestra ciudad”.

Debate arquitectónico

Por su parte, Lucía Beverini, subsecretaria de Empleo, dijo que “es importante la realización de este concurso porque democratiza las ideas y el debate arquitectónico”.

Este concurso nacional, es un nuevo motivo para celebrar, estamos convencidos de acompañar las industrias culturales, que son generadoras, no solo de identidad, sino también de empleo. pic.twitter.com/j8NNhJ3PpQ — María Pasqualini (@tanapasqualini) May 22, 2024

“Entendemos que el Parque es importante y su modificación debía estar dentro de este proyecto cultural que va a convertir el auditorio en un centro de convenciones”, auguró.

Diego López de Murillas, del Colegio de Arquitectos, afirmó que “esto hace que muchos equipos de profesionales trabajen en una idea, que hayan muchas cabezas pensando lo mismo y un jurado idóneo elige sobre un montón de trabajos”. En este sentido, recalcó el carácter transparente y la igualdad en la participación, y aseguró que “es una herramienta en la que cualquier joven puede acceder, y esto es un mecanismo muy sano en la sociedad”.

La directora del MNBA, Natalia Michelini, expresó, más adelante, que “tomar la decisión de ampliar este espacio en este momento del país es motivo para celebrar”, tras señalar que este año el MNBA festeja sus 20 años.