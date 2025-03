Largas filas en la Ruta 237: confirman que está habilitado el tránsito

"Hoy estaríamos en condiciones de abrir el tránsito", había anticipado más temprano el funcionario y agregó que ya no hay prácticamente riesgo de explosión: "La etapa crítica ya pasó, ahora están trabajando en el venteo".

camión ruta 237 gas licuado

"Los peritos de la policía ya están en camino", dijo Maraboli. Estos salieron de Neuquén durante la mañana del miércoles para poder comenzar con las pericias cuanto antes y poder liberar el tránsito "en horas de la tarde". A las 13, el subsecretario afirmó que se comenzaron las labores de peritaje.

Respecto a las rutas alternativas a la 237, el funcionario explicó que un desvío posible, es el de la Ruta 23. Sin embargo, desde Vialidad Nacional advirtieron que en las zonas no pavimentadas podría haber poca visibilidad debido al abundante tráfico, además de que la calzada está bastante deteriorada. Esta Ruta conecta Dina Huapi con la Ruta 6, que pasa por El Cuy y desemboca en General Roca.

A las 13.30, Vialidad Nacional informó que "habiéndose mitigado los riesgos derivados del incidente", el tránsito fue habilitado para todo tipo de vehículos. "No obstante, personal de la empresa TRANSOL SRL, continuará con trabajos sobre banquina, por lo que se solicita transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal policial que se encuentra asistiendo el tránsito en el sector", informó el organismo en un comunicado.

Camionero alcoholizado provoca grave accidente en Ruta 237- incendio y riesgo de explosión.jpg

El testimonio de los camioneros varados por el corte en Ruta 237

Decenas de camiones esperaban en la Ruta 237 a que se levante el corte. En un video que difundió Vaca Muerta News, dos camioneros de YPF contaron que llevan seis días varados. En la filmación afirmaron que, al ser transportistas de combustible no tienen alternativa de tránsito, debido a que tanto la ex ruta 40 como la Ruta 23 no están en condiciones para ser transitadas por camiones.

Según el testimonio de los transportistas, hasta el martes habían más de 70 camiones. Sin embargo, varios "corrieron los conos de la policía" y pasaron "porque ya no aguantaban más". Para el mediodía de este miércoles quedaban 35 camiones.

Además de los de combustible, también hay camiones con mercadería que, en algunos casos, ya se echó a perder debido a que se terminó el gasoil que alimenta las cámaras de frío.

image.png Aproximadamente 35 camiones se encuentran varados. Fuente: captura de pantalla, Vaca Muerta News

Relataron que, para pasar los días, compañeros provenientes de Piedra del Aguila acercaron comida provista por YPF, porque no tenían forma de volver. Informaron que algunos camiones regresaron y sus respectivas empresas les permitieron descargar sus mercaderías en Neuquén. "No nos dan una respuesta concreta", reclamaron.

Con el correr de los días y sin abastecimiento de combustible surge la duda de si tanto las estaciones de servicio como el aeropuerto de Bariloche sufrirán las consecuencias del corte total.