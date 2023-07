Larreta: "De Patricia Bullrich me diferencia que yo creo en el hacer y no en la pelea"

- Siempre cosas muy buenas. Esta es una de las provincias que va a sacar la Argentina adelante. Lo primero es que siempre vengo a preguntar, a aprender, nos reunimos ahora con gente del mundo empresario, con comerciantes también. Para mí, venir a escuchar a los neuquinos es un gran aprendizaje, lo hago en todo el país. Y, por otro lado, compartir también con toda la gente acá cuál es mi visión para la Argentina, cuáles son las propuestas, propuestas concretas, en cada tema vamos al cómo, porque venir a decir acá, vamos a priorizar la educación o vamos a mejorar la seguridad, lo dice cualquiera, la pregunta es cómo. Y mucho de ese cómo surge de la experiencia que tengo de gestión de muchos años en la Ciudad de Buenos Aires donde toda la Argentina ve y valora la transformación que hemos hecho. Lo que no quiere decir que uno puede copiar cosas de un lado al otro, no tiene nada que ver la realidad neuquina o la realidad de la Matanza o de Tucumán con la de la capital, cada lugar tiene sus particularidades. Pero la actitud de transformación, de formar equipos, de ser riguroso con la gestión, de medir las cosas, es un valor que sirve como experiencia de gestión para cualquier lugar de la Argentina.

Horacio Larreta (4).jpg Horacio Rodríguez Larreta visitó Neuquén. Claudio Espinoza

- ¿Qué propuesta tiene para el sector petrolero?

- Darle impulso, dejarlo crecer, para terminar con esta cosa de este gobierno que un día les deja entrar los dólares, otro día no, otro día les deja sacar dólares, que sí, que no. Que cualquier cosa que hagas requiere la aprobación del control del registro. Te vuelve loco. Lo que tenemos que dar es reglas de juego claras. Tenemos el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales del mundo. Acá tenemos que hacerlo explotar en un momento donde el mundo necesita energía. Ahora, lo que sí es importante es que ese beneficio también se vea para los neuquinos, en el desarrollo en la provincia, en los lugares donde está la cuenca. No puede ser que todo el gobierno nacional, el gobierno Kirchnerista, que ha hecho de la Argentina un país unitario, se lleve todos los recursos. No está bien eso y no es justo. Debería ayudar a diversificar las oportunidades económicas de la provincia, y hoy no se está haciendo eso.

- Hay obras de infraestructura, por ejemplo, el gasoducto que recién se inauguró, pero también las futuras plantas de GNL pensando en la exportación de gas, ¿Qué proyectos tiene respecto a eso?

- Que hay que continuar las obras de los gasoductos para, primero, garantizar el gas. Tenemos el segundo yacimiento más grande del mundo y provincias como Corrientes y Misiones no tienen gas. Eso es falta de planificación, de gestión. Lo mismo que llegar al norte argentino como llegar al sur de Brasil para poder exportar mucho más. O sea, calculamos que al fin del mandato en cuatro años vamos a estar exportando 8, 10 mil millones de dólares, que cambia el balance energético en la Argentina de una manera muy favorable. Y como segundo paso la licuefacción, para vender en barco a una Europa que necesita energía, porque Rusia con la guerra está fuera de la cancha.

Tenemos que pensar un modelo por ahí como el de la minería, donde a quienes invierten se les garantiza reglas de estabilidad en lo regulatorio y en lo impositivo. Y eso promovería mucha inversión y trabajo neuquino

- Yendo a la campaña, da la sensación de que es bastante virulenta, teniendo en cuenta que es una instancia de internas del mismo partido ¿Lo ve así?

- No, la virulencia o las peleas necesitan dos, como el tango. Y yo no estoy para eso. No has escuchado ni un solo comentario agraviante, virulento o crítico mío a nadie de Juntos para el Cambio, a nadie. No lo hice ni lo voy a hacer. No lo hago ni aunque otros u otras lo hagan conmigo. Para mí la unidad está por encima de todo. Entonces yo no estoy metido en peleas, yo estoy metido en propuestas. Me peleo con las mafias de la droga, como hago en Buenos Aires y las tres mafias grandes que había están presas y así bajaron los delitos, los crímenes.

- Pero existieron de su parte suya críticas hacia Patricia Bullrich y a su gestión de funcionaria….

- Ninguna alusión personal. A nadie de Juntos para el Cambio, nunca. Al gobierno nacional podemos quedarnos todo el día criticando porque nos dan razones todo el tiempo, pero internamente no es el camino. Una cosa es que tengamos diferencia de visión, por eso estamos en proyectos diferentes. Pero, justamente, el corazón de lo que yo pienso, es que hay que terminar con la violencia, con la agresión, con las peleas en la política, con esto de que quien piensa diferente es un enemigo que prácticamente hay que matarlo. Basta, basta de conflictos por el conflicto mismo, yo propongo algo diferente, sí, algo diferente que es la Argentina de los hechos, del hacer, de resolver los problemas, de agarrar un problema de la gente y resolverlo, de construir una mayoría amplia que impulse un cambio que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que tenemos que lograr.

Horacio Larreta (3).jpg Claudio Espinoza

- Y en cuanto a políticas concretas, ¿qué lo diferencia de Bullrich?

- Lo que me diferencia es esto, que yo creo en el hacer, no en la pelea. La pelea es inconducente. Yo creo en resolver problemas. En la Argentina que resuelve, que agarra el problema de inseguridad y lo resuelve, que es lo que hago yo en la ciudad de Buenos Aires. Soy coherente, lo que hago es lo que yo propongo hacer. Y estoy convencido que hay una gran mayoría de argentinos que está en la misma, que no quiere problemas, no quiere peleas, que pide bajar los decibeles y que le bajemos la inflación para recuperar el valor del salario.

- ¿De qué manera?

- El cómo, esa es la pregunta, claro. Primero, dejando de invertir de más, terminando con el déficit fiscal, no podemos vivir en déficit toda la vida.

- ¿Eso es ajuste?

- Eso es no gastar de más, el ajuste es hoy. Hay que preguntarles a los jubilados si no están ajustados en su jubilación, y un drama para los que tienen un salario, un sueldo. Ellos están sufriendo los ajustes, millones de argentinos. Lo que yo propongo es que dejemos de gastar de más. Segundo punto, dejar de emitir, de darle a la maquinita de emitir dinero, que genera inflación acá y en la China, siempre. Tercero, para garantizar una ley que asegure la independencia del Banco Central. Eso significa que el gobierno no le puede tocar la puerta más para pedirle plata cuando quiera gastar de más. Basta de eso. Y cuarto: hay que acompañar esto con un shock de exportaciones. Hoy tenemos el problema del cepo, del tipo de cambio de la soja. Ahora están hablando de otro tipo de cambio para el agro. Todo eso es consecuencia de lo mismo, de que no hay dólares. Y eso se soluciona de una sola manera, exportando más. Vamos a duplicar las exportaciones en dos mandatos de gobierno, en ocho años, y con eso se acaba el problema del dólar en la Argentina para siempre.

- Por esto que dice ¿tiene confianza que vas a ganar las PASO y después las generales?

Tengo confianza que la mayoría de los argentinos acompaña esta actitud nuestra de laburar. Lo mío es trabajar, trabajar y trabajar. En vez de estar discurseando o gritando en una tribuna, o peleándome todo el tiempo, yo laburo. Yo no me paro en el obelisco a gritar que voy a meter a los mafiosos y los narcotraficantes presos. Yo voy y los meto presos. Acción, eso es lo que el argentino necesita.

Estoy convencido de que la mayoría acompaña en esta posición, esta actitud mía de hacer, de resolver, de mirar para adelante, de construir mayorías, de buscar acuerdos. Eso es lo que la Argentina necesita.

- ¿Cómo incide el rol de Mauricio Macri en esta interna del PRO?

Es parte de Juntos para el Cambio. Yo tuve una relación de mucho respeto, incluso cuando hemos tenido diferencias. Parte de una relación madura es administrar las diferencias.

- Claramente está apoyando a Bullrich y no a usted…

Tiene derecho a apoyar a quien le parezca. Acá lo que importa es el apoyo de cada uno de los argentinos, que estoy convencido que no quieren más peleas. Que piden bajar los decibeles y que resolvamos los problemas. A eso me dedico yo.

- ¿Cree que hay un espectro del electorado que lo va a apoyar, más allá del PRO y JxC?

- Todos los argentinos de bien que quieran trabajar, que cuando manden a los chicos a la escuela esté abierta. En la Ciudad de Buenos Aires tengo 192 días de clase, 12 más que el calendario obligatorio todas las escuelas con un horario extendido. Eso es lo que los argentinos quieren, más que discutir de qué partido es cada uno o quién se pelea con quién.