Las 20 toneladas de salmón volvieron a Chile y el camión fue removido cerca de Pino Hachado

camion pino hachado salmon.jpg

"Una grúa levantó el rodado a las 16 horas de ayer y lo transportó hasta Las Lajas, donde quedó en un predio cercano a la estación de servicio. Hasta el momento desconocemos cuando lo retirará la empresa” , agregó.

Que pasó con el camión

El pasado martes un camión de bandera brasileña cruzó el paso fronterizo de Pino Hachado aproximadamente a las 18 horas con destino a la ciudad de Las Lajas, minutos después sufrió un despiste y terminó volcado de lado en un zanjón de la banquina contraria.

Casi en forma inmediata tomó intervención la policía lajeña y los efectivos de gendarmería apostados en el puesto fronterizo. Estas mismas fuerzas de seguridad, luego de concluido el trabajo de asistencia e inspección, procedieron a establecer una cadena de protección del cargamento que portaba el camión para evitar posibles saqueos.

El comisario Herrera detalló que “el camión había iniciado el recorrido en Puerto Montt y tenía como destino a Brasil”. Respecto a las causales del accidente no se pudieron determinar fehacientemente debido a que no se efectuaron las pericias mecánicas y accidentológicas al no haber una denuncia formal ni tampoco registrarse lesionados de consideración o víctimas fatales. “

Se presume que pudo haber exceso de velocidad que no le permitió al conductor doblar la curva en condiciones seguras. Mientras que el mismo conductor adujo que el rodado presentó una falla mecánica. Son cosas que no pudimos certificar ni comprobar ya que no hubo un accidente o lesionado grave, por lo cual no se requirieron las pericias de rigor”, sostuvo el jefe de la comisaría 27 de Las Lajas.