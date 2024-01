Las duras advertencias de los guardavidas sobre la seguridad en las piletas

guardavidas prueba.jpg

Además, en el comunicado se refirieron a las piletas en las que funcionan colonias de vacaciones, en las que se recomienda que haya más de un guardavida por la cantidad de chicos pequeños.

"Nos ha pasado que hemos tenido algunos problemas con algunos dueños de piletas que dicen que un guardavida tiene que estar para dos piletas, y las ordenanzas no dicen eso", resaltó el secretario general del sindicato.

Por otro lado, el guardavidas no puede encargarse del control del ingreso a la pileta, ni realizar tareas de limpieza de la misma dado que esto no es su función. Este trabajo, que no le corresponde, puede hacerle perder atención en la vigilancia de la gente que está dentro del predio de la pileta y provocar accidentes, explicó el comunicado.

Colonia de Vacaciones. Pileta.

Por último, según lo informado, el guardavidas también puede disponer cerrar la pileta en caso de no encontrarse en buenas condiciones la calidad del agua, sea por elementos contaminantes en la misma o bien por su turbidez, lo que impide ver el fondo de la pileta, algo indispensable para una correcta vigilancia.

Tarifeño explicó que quien debe controlar que esto se cumpla, son los ejecutivos municipales de cada localidad: "Estamos tratando de cada municipio haga un ejercicio de educación nuevamente, para hacer saber a los clubes que tienen que cumplir con esto".

Con respecto a la zona de los clubes de la calle Río Negro, donde también prestan servicios, señaló que van a pedir que se haga un "control de 2 guardavidas por lote de playa, por ejemplo un club de 50 metros de costa puede tener 2 pero otros clubes tienen que tener 4 guardavidas por el tamaño".