Las mejores 30 fotos del multitudinario desfile por el 122º aniversario de Cipolletti

Miles de vecinos participaron de la celebración sobre la histórica calle Fernández Oro. El intendente Rodrigo Buteler y el gobernador Alberto Weretilneck encabezaron el acto central.

El 122° aniversario de Cipolletti se vivió con una masiva convocatoria de público que colmó las calles para acompañar el tradicional desfile sobre la avenida Fernández Oro . Más de 180 instituciones, clubes, escuelas deportivas y organizaciones locales participaron de la celebración que marca el espíritu comunitario de la ciudad.

Desde el palco oficial, ubicado en la intersección de Miguel Muñoz y Fernández Oro, el intendente Rodrigo Buteler y el gobernador Alberto Weretilneck compartieron el acto junto a autoridades provinciales, municipales y legisladores.

“Un montón de gente acompañándonos. Con el gobernador como siempre. El aniversario de Cipolletti es una fiesta , la fiesta de la ciudad, porque todas las instituciones desfilan, nos muestran con orgullo qué hacen, con sentido de identidad, y así tomamos conciencia de lo que somos”, expresó Buteler.

buteler weretilneck aniversario 122 cipolletti

El aniversario de Cipolletti se enmarca en una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que se extenderá durante todo octubre. Desde el municipio se invita a la comunidad a participar de los eventos y a consultar el cronograma completo en www.cipolletti.gob.ar.

Nuevas obras para la ciudad

Como parte de los anuncios del mes, el martes 7 de octubre se realizará la Licitación Nº 17/25 para la ejecución de la obra “Parque Estación Nº 65 - Barrio Manzanar”, con un presupuesto oficial de $576 millones.

La apertura de ofertas será a las 10 en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en Yrigoyen 379, 10º piso. El proyecto propone un nuevo espacio público bajo los conceptos de innovación, recreación y desarrollo urbano sostenible.

Ese mismo día, a las 14 horas, se realizará la apertura de sobres de la Licitación Nº 22/25, correspondiente a la segunda etapa del plan de pavimentación de 214 cuadras. La ceremonia se llevará a cabo en la sala de conferencias del 5º piso del edificio municipal.

Galería de fotos

desfile aniversario cipolletti 5 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 1 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 2 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 4 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 6 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 3 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 7 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 8 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 10 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 9 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 12 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 13 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 14 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 15 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 16 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 30 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 31 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 28 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 29 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 27 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 24 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 25 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 26 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 23 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 22 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 20 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 21 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 19 Antonio Spagnuolo

desfile aniversario cipolletti 18 Antonio Spagnuolo