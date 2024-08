Las organizaciones sociales aseguran que hubo irregularidades en los allanamientos

Cómo avanza la causa por los allanamientos

Una semana atrás, la fiscalía informó el estado en el que se encuentra la investigación que aún continúa, a más de un mes del megaoperativo que incluyó 14 allanamientos en Neuquén capital por denuncias de gastos irregulares por parte de la cooperativa Viento Sur, que está acusada de utilizar el dinero aportado por provincia para capacitaciones con otro fin.

SFP Allanamiento en Libres detienen a Gladys Aballay (25).JPG Sebastián Fariña Petersen

Los allanamientos se hicieron en el mes de junio a Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Cooperativa Viento Sur e incluyeron la demora de diez mujeres que fueron liberadas a las pocas horas.

En diálogo con LU5, el fiscal Juan Manuel Narváez explicó hace una semana que se ha avanzado en los análisis de la documentación que se secuestró cuando se realizaron los allanamientos y que están pidiendo información tanto a los bancos como a la AFIP. "Recordemos que estaba vinculada una cooperativa, Viento Sur, en donde desde ahí justamente se transfería a cuentas particulares de los imputados y por eso estamos analizando las transferencias, para después eventualmente avanzar en la formulación de cargos", aseguró.

También indicó que no podrán avanzar en ese paso hasta que no se pueda procesar todo lo recolectado, ya que "recién estamos recibiendo información de los bancos, nos vemos imposibilitados, pero lo cierto es que tenemos una hipótesis bastante sólida para poder avanzar con esa etapa".

Lo que se continúa haciendo es el cotejo de información sobre las transferencias, ya que deben determinar la fecha y el modo en que se llevaron a cabo.

"El dinero se rindió en la Justicia y se usó para capacitaciones"

A los pocos días de los allanamientos (julio), las organizaciones sociales, encabezadas por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) hablaron en conferencia de prensa y aseguraron que rindieron todo lo que la justicia les pidió y que todo fue usado en capacitaciones. Además, denunciaron que no les ha llegado ninguna notificación de las acusaciones ni actas por los allanamientos.

SFP Conferencia Organizaciones sociales por allanamientos (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Durante la conferencia habló Diego Mauro, referente del FOL, aseguró que "estamos a disposición para contestar todo lo que tengamos que contestar" porque "lo que no queremos hacer es alimentar el tema del show, porque me hace recordar cuando tuvimos que salir a discutir que no compramos los chorizos".

"Además de rendir las transferencias que hemos hecho a todo el universo de compañeros y compañeras, de todas las herramientas y maquinaria que se ha comprado, le mandamos todas las fotos donde se han realizado obras. O sea las capacitaciones además de que se hicieron, las transformamos en trabajo", insistió.

También desmintió la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) respecto al supuesto cobro de porcentajes de los planes de los beneficiarios, quienes a su vez rendía a alguien de mayor jerarquía dentro de la organización. "Acá no se extorsiona a nadie", afirmó.