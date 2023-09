Las Organizaciones Sociales piden la intervención del obispo

Las Organizaciones Sociales de Neuquén irán hasta la Catedral a entregarle un escrito al obispo, Fernando Croxatto, para pedir su intervención en el conflicto que están atravesando con el gobierno provincial . Esto se debe a que quieren formar parte de la mesa de transición del gobierno, debido a que no saben qué ocurrirá con sus acuerdos actuales.

Mauro informó que le llevarán un escrito en el que detallar la actual situación que atraviesan los vecinos más vulnerables de Neuquén. "No sabemos que va a pasar con los 740 puestos de trabajos de las personas que se desempeñan en las obras públicas o con las miles de personas que se acercan a los comedores porque no tienen en su casa para comer. Espacios que mantenemos las Organizaciones Sociales porque desde el Gobierno no han bajado las partidas alimentarias comprometidas", sostuvo.