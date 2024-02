Las organizaciones sociales reparten currículums en una jornada de protesta

Las organizaciones sociales están llevando adelante una jornada para pedir trabajo genuino, con la entrega de cientos de currículums en distintas empresas y organismos estatales de la ciudad de Neuquén. Desde las 9 se encuentran concentrando en la ex U9 y en las inmediaciones de la empresa Techint.

Los currículums están siendo presentados tanto en Techint como en Desarrollo Laboral y, según informaron, la medida será hasta el mediodía.

Además, van a informar sobre los alimentos que han llegado a los comedores populares que, según indicaron, son solo zanahoria y zapallo. En un video publicado por Cesar Parra en su cuenta de X (ex Twitter), mostró el estado deplorable en el que llegan las verduras. "En los comedores populares no hay alimentos. No hay carnes ni pollos. Y para colmo, la verdura que llega está podrida. El gobierno se caga en los comedores populares cuando crece el hambre. Mañana, en todo el país salimos por los alimentos para los comedores populares", escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Cesarponqn22/status/1755324449203634462?t=WZyIlNT-N_X5--iZN_Pvaw&s=19&partner=&hide_thread=false En los comedores populares no hay alimentos. No hay carnes ni pollos. Y para colmo, la verdura que llega está podrida. El gobierno se caga en los comedores populares cuando crece el hambre.

Mañana, en todo el país salimos por los alimentos para xlos comedores populares. pic.twitter.com/u0eOiT2Ram — Cesar PO (@Cesarponqn22) February 7, 2024

Piden que archiven las causas contra diez dirigentes

En la mañana de este miércoles, las organizaciones sociales Polo Obrero, FOL, FOL Unidad, FPDS UTEP, FPDS, MTE, MST, Frente Popular Darío Santillán y Territorio Evita concurrieron a la Ciudad Judicial para poder obtener una audiencia con Gerez.

Tras la presentación de la nota, obtuvieron el compromiso de ser recibidos el jueves 15 por el fiscal general, con el fin de plantearle “la anulación de las causas por luchar por trabajo y contra el hambre”.