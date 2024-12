La joven estuvo hace unas horas en Mendoza con su papá, a quien a causa de una úlcera en un pie por una diabetes tipo 2 le tuvieron que amputar la pierna. La operación se la hicieron el 27 de noviembre pasado en el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato de Mendoza y si bien ya está en condiciones de alta no puede irse porque no tiene a dónde ir. Necesita cuidados especiales que su hija está dispuesta a darle, pero vive en Neuquén.

Suárez averiguó en todas las dependencias mendocinas por un traslado, pero no obtuvo respuestas. Solo se vino con la cotización de una ambulación privada a un millón de pesos o un remis a 800 mil pesos. Su papá aún está muy dolorido y no podría trasladarse en un colectivo de larga distancia.

Le amputaron una pierna y su hija pide ayuda para trasladarlo de Mendoza a Neuquén

"Me volví a mi ciudad porque allá golpeé todas las puertas, pero no conseguí nada. Tengo la esperanza que Neuquén alguien me ayude a poder traer a mi papá acá y cuidarlo", contó la joven a LMNeuquén.

Pide traslado a Neuquén

Su papá se llama Norberto Suárez y tiene 61 años. Cuenta con 35 años de aportes, trabajó toda su vida como obrero de viña, pero como aún no se pudo jubilar porque le falta edad, no cuenta con obra social. "Él ya no podía trabajar más en la chacra y andaba haciendo changas para vivir, pero ahora no puede hacer nada", se lamentó su hija, que si bien nació en Mendoza, desde chica se vino a la provincia junto a su mamá y su hermana.

Gisel tiene la esperanza que en Neuquén alguien la va a ayudar y de esa forma colaborar para que su padre pueda llegar a la ciudad y luego ella hacerse cargo de sus cuidados especiales.

Además, Norberto es excombatiente de la Guerra de Malvinas, aunque en Mendoza nunca le dieron la jubilación que le correspondía, por lo que espera que una vez que esté en Neuquén consiga el reconocimiento que se merece.

"Él allá está solo, acá estamos con mi hermana e incluso mi mamá, las tres lo queremos ayudar para que salga a adelante. Pero antes necesitamos ayuda para trasladarlo de manera adecuada y con resguardos por su situación de salud que es delicada", expresó.

Para poder ayudar a esta familia se pueden comunicar con Cintia al 2994135884 y también hacer donaciones de dinero para que lleguen a recaudar fondos para pagar una ambulancia a la cuenta bancaria a nombre de Cintia Gisel Suárez.

Gisel recibió la noticia que dentro del hospital hay un caso de COVID, por lo que necesita poder sacar a su padre lo antes posible y recibirlo en su casa, donde planifica realizar algunas modificaciones para que él pueda estar lo mejor posible.