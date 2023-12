Le robaron el perro de la puerta de su casa y pide ayuda para encontrarlo

Un vecino lo contactó para decirle que había visto como subían al animal a un auto, aunque no pudo brindarle mayores detalles.

Un vecino se encuentra en plena búsqueda de su perro que se llevaron de la puerta de su casa en Plottier . Pese a que realizó la denuncia policial, no hay indicios del animal, por lo que pide ayuda a la comunidad para encontrarlo .

Eros es un Bull Terrier, de cuatro años, que vive junto a su familia en el barrio Náutico. Por estar frente al río, Mauro Fernández, su propietario, suele abrir el portón para que el animal pueda ir a refrescarse o a tomar agua allí, pero a los pocos minutos suele volver. Sin embargo, desde el domingo 25 no regresa, ante esto su familia inició la búsqueda.

“Cuando vimos que pasaban las horas y no volvía, empezamos a publicar en las redes sociales su foto para ver si alguien sabía algo o lo había visto y entonces una persona me escribió para decir que vio cuando lo subieron a un auto. Él es muy sociable, entonces les debe haber resultado fácil hacerlo”, contó Mauro a LMNeuquén .

Ante cualquier información sobre Eros llamar al 2996224846. Es un Bull Terrier de unos 20 kilos, de color gris atigrado, tiene el cuello blanco, la cola es “un poco más corta de lo normal” y no está castrado.

Pese a que intentó saber si podía reconocer el vehículo o si había alcanzado a ver la patente, el testigo del robo de su mascota no lo recordaba. “El martes nos dijeron que lo habían visto en una toma de Cipolletti, entonces hicimos la denuncia para no llegar así, nomás y fuimos a buscarlo. Pero nos encontramos con que sí, era un Bull Terrier, pero no era él”, explicó.

Con el transcurso de los días y las faltas de precisiones crece el estado de desesperación de su familia. “Hoy (miércoles) nos dijeron que estaba en una casa de acá de Plottier. Fuimos y tampoco era él”, dijo.

Perro Bull Terrier robado en Plottier (1).jpg

“Es importante poder recuperarlo, es parte de la familia. Queremos que nos lo devuelvan o nos digan donde está para poder ir a buscarlo”, pidió