Neuquén La Mañana Leandro Bertoya Leandro Bertoya, con los tapones de punta contra Rolando Figueroa: "¿Cambiamos el collar y seguimos con el mismo perro?"

El exintendente de San Patricio del Chañar apuntó duramente a la gestión del gobernador. "Yo tenía otras expectativas", dijo.







Leandro Bertoya cuestionó duramente la gestión de Rolando Figueroa

El ex intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, salió con los tapones de punta contra la gestión del gobernador Rolando Figueroa, a quien acusó de no ser "eficiente" con la gestión de los recursos de Vaca Muerta, a cuatro meses de la asunción de su mandato. Horas antes de que la Legislatura apruebe el endeudamiento por 500 millones de dólares para reactivar la obra pública, el dirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) aprovechó y cuestionó la medida: dijo que Neuquén es la provincia con "el mayor nivel de endeudamiento por habitante del país" y que, en contraposición, todavía hay escuelas que no iniciaron las clases.

"¿Cambiamos el collar y seguimos con el mismo perro?", se titula el texto que Bertoya expuso este jueves por la tarde a través de sus redes sociales. Allí, comparó Neuquén con Mendoza y detalló: "Mendoza tiene 2.043.000 habitantes, Neuquén: 710.000. Mendoza tiene un presupuesto de 1.8 billones. Neuquén, un presupuesto de 2.06 billones de pesos y con una proyección a duplicar regalías. Cantidad de empleados públicos por cada 1.000 habitantes: Neuquén: 99, Mendoza: 50. Deuda por habitantes: Mendoza 313 U$S Neuquén: 1.583 U$S, la mayor de las 24 provincias. ¿Es un problema de falta de recursos económicos? Creo que no. Diría mejor que es un problema la ineficiencia en la gestión de los recursos. De mucha ineficiencia".

Este viernes a la mañana, el ex jefe comunal amplió su postura en diálogo con LU5 y, a modo de ejemplo, brindó datos sobre los ingresos que percibió El Chañar en los últimos meses producto de las regalías petroleras. "En noviembre percibimos 200 millones en concepto de regalías y coparticipación; en el mes de diciembre 360; en el mes de enero 460; en el mes de febrero 485. O sea, es exponencial el crecimiento de un pequeño pueblo del interior de la provincia, imagínense los números a nivel provincial, que no se saben por qué no se están publicitando", expuso y reclamó: "Entonces, no se puede alegar falta, dinero ni desconocimiento de la situación. Sinceramente, yo tenía otras expectativas".