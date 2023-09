Legisladores comenzaron el debate por los juicios directos

A su vez, el año pasado se presentó otra iniciativa por parte del jefe de fiscales, José Geréz y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti –devenido del Consejo de Prevención del delito de dicha localidad- que deja en cabeza de la fiscalía el pedido de la ejecución del juicio a prueba para delitos de flagrancia u otros en los que la prueba haya sido recolectada de manera inmediata, eliminando así el acuerdo requerido actualmente entre las partes.

gutierrez discurso legislatura 2022

Hace una semana, el gobernador de la provincia había insistido en la importancia de generar modificaciones con el fin de acelerar los procesos judiciales para aquellas personas que cometen delitos y son atrapadas infraganti. “Surge claramente la necesidad de promover procesos más rápidos como el juicio directo y estoy convencido de que vamos a llegar a buen puerto, porque es una necesidad” de la población, señaló. Y respecto de los robos e intentos de robo a comercios sostuvo que, para evitarlos, hay que ir tanto contra los autores materiales como contra los autores intelectuales. “Es importante enriquecer el debate y encontrar esa normativa para tener un servicio de Justicia más justo y equitativo”, concluyó.

El debate en comisión

Al fundamentar su propuesta, Coggiola hizo hincapié en que el juicio directo no se realizó desde su incorporación en el CPP en el 2014. “Antes de nacer, ya se le dio su sepultura” aseguró al comparar su implementación con el resto de las jurisdicciones, en las que no se requiere la conformidad de la defensa.

El legislador indicó que la medida se aplicará únicamente para delitos flagrantes y, dentro de estos, remarcó que el delito contra la propiedad es el más común y el que más afecta a la “convivencia social”. Calificó la modificación como “una herramienta para terminar con la puerta giratoria” y ejemplificó que un detenido por este tipo de delitos es liberado a las tres horas y sometido a un proceso penal de una duración de tres años, con lo cual vuelve a cometer el delito durante el proceso, señaló Coggiola.

Finalmente, hizo mención a la principal diferencia entre su proyecto y el de la Fiscalía, la que reside en que, a su criterio, la defensa debe tener la posibilidad de oponerse “fundadamente”, siendo el juez de garantías quien decida sobre la pertinencia de tal oposición.

diputados legislatura.jpg

A su turno, la diputada María Laura du Plessis (MPN) dijo que el tema se “viene analizando desde la gestión pasada. Lo teníamos estudiado, evaluado y pesando” y por tal motivo “estamos convencidos de que esta es una herramienta para alcanzar una justicia ágil, eficaz y sencilla”, considerando que no se aplicará a todo tipo de delitos sino exclusivamente a los de flagrancia. “La esencia es concentrar etapas” judiciales, sintetizó Du Plessis, quien se inclinó por la iniciativa de Coggiola que habilita a la defensa a fundamentar su oposición al juicio directo.

El tratamiento derivó en un debate en relación con la seguridad ciudadana y la garantía de los Derechos Humanos. En ese marco, la diputada Soledad Martínez (FdT) adelantó su posición a favor de la modificación, en tanto implica suspender la audiencia intermedia en la que se discute la prueba cuando no hay duda de ello y no implica afectación del derecho a juicio, pero advirtió sobre la necesidad de “revisar otros aspectos del Código” para alcanzar una “justicia más eficiente”. En similar sentido se expresó César Gass (JxC), quien pidió garantizar “la homogeneidad” del Código con las reformas introducidas y no perder de vista “la integralidad” del texto.

En tanto, Soledad Salaburu (FdT) pidió incluir “el contexto” en el tratamiento de los proyectos, que devinieron de “las amenazas de saqueos” del último tiempo, según estimó. Criticó que “cada vez que hay algún hecho público o escandaloso aparece la reforma del 222” y solicitó analizar el estado carcelario del sistema penitenciario provincial que se encuentra superpoblado. “Tenemos que debatir la cuestión integral de la seguridad”, sintetizó la legisladora. El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) coincidió en la pertinencia de atender a la “implicancia política” de una modificación de procedimiento penal, mientras que Karina Montecinos (CC-ARI) señaló que “quizás este proyecto es el puntapié inicial para considerar otras resoluciones” en materia de seguridad.

El cuerpo coincidió en consultar opinión sobre los proyectos y su impacto en el CCP al Tribunal Superior de Justicia y a los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscalía. A este último, le pedirá también estadísticas sobre los juicios directos solicitados hasta el momento.