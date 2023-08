Ley de Alquileres: otra prueba de fuego para Sergio Massa

Los propietarios no tienen rentabilidad con la inflación del 130%. A los inquilinos les cuesta conseguir un lugar para vivir. Dos nichos electorales en disputa.

Desde las agrupaciones de inquilinos están en alerta roja , porque un sector de la política quiere bajar directamente una ley que fue pensada en la pandemia, pero que hoy con una inflación que supera el 130% anual , no les sirve a los propietarios de los inmuebles. Pero tampoco a los inquilinos y a la disponibilidad de ofertas.

senado.jpg La sesión en el Senado definirá el destino de la Ley de Alquileres.

En Neuquén para conseguir un alquiler en el mercado inmobiliario formal hay que patear la calle y tener más que suerte. No se consiguen departamentos y las inmobiliarias cobran fortunas, influenciadas por los salarios diferenciales que se cobran en el sector petrolero, y los salarios altos del estado provincial, atados al Índice de Precios al Consumidor. Pero el inquilino que está afuera de este sistema es complicado.

La actual Ley de Alquileres se aprobó en 2020 en medio de la pandemia y las principales modificaciones son los contratos a tres años y actualizaciones anuales, que se toman como referencia un índice elaborado por el Banco Central, entre inflación y salarios.

Otras reglas

Con el cambio de reglas que tuvo el mercado, la ley quedó obsoleta, pero una mala maniobra podría no sólo perjudicar a miles de familias que alquilan y no tienen casa propia, sino también a la propia campaña política. El propietario, que tiene que invertir también, está con la soga al cuello. No hay rentabilidad sobre el alquiler y busca la opción del alquiler temporario, a otros precios, incluso dolarizados.

La militancia alrededor de Massa cerró filas con el candidato y el núcleo duro tiende a conservarse más allá de las críticas y sapos que se ha comido un sector kirchnerista que, en definitiva, es el que lo ha votado a Massa con el 20% de los sufragios.

La nueva ley busca dejar conforme a los propietarios y tal vez sea motivo para sacar algún rédito, en tiempos políticos donde un mes y medio es una eternidad.