Llegaron desde San Patricio del Chañar a Neuquén para reclamar por las escuelas

Este martes se hicieron presentes en las puertas del Consejo Provincial de Educación ( CPE ) a la espera de ser recibidos por alguno funcionario "con poder de decisión" para poder plantearles las condiciones en que se encuentran los establecimientos de la ciudad. "Muchas de las instituciones no han empezado las clases por problemas edilicios muy graves, en el CPEM 31 hay que finalizar obras y en EPET 26 no tiene el edificio, se dictan clases en trailers", informó a la prensa María Rosa Leiva, Secretaria de prensa de ATEN.

CPE San Patricio del Chañar (1).jpg

La docente indicó que se trata de una situación que se manifiesta en "todas las escuelas de San patricio del Chañar", es por ello que decidieron convocarse en el CPE, "para realizar fuertemente el reclamo". Sin embargo, esto no fue el único pedido, sino que solicitaron que se restablezca el servicio de transporte de alumnos. "Más de 500 estudiantes hoy no están en condiciones de llegar a las escuelas porque no está garantizado el transporte escolar, que hasta el año pasado hacia la contratación el municipio y ahora lo que manifiestan es que Provincia no ha girado los fondos. Por lo tanto, no están en condiciones de contratar un nuevo servicio, así que hoy en día hay más de 500 estudiantes que no tienen garantizado el derecho a la educación", puntualizó.

A esto sumó que "al día de la fecha no han llegado a las escuelas las partidas de refrigerio y de comedor". A este respecto, explicó: "En algunas se brinda el servicio de comedor y obviamente de refrigerio y no están las partidas al día de hoy, por lo tanto, no se les puede dar ningún tipo de alimento a los estudiantes".

CPE San Patricio del Chañar (2).jpg

¿Qué respuestas les dieron?

Luego de algunas horas de manifestación fueron recibidos por autoridades del CPE, quienes escucharon las condiciones en que se encuentra la comunidad educativa de San Patricio del Chañar y les garantizaron que el miércoles se trasladarán a la localidad para hacer una evaluación y poder darles respuestas. "Nos dijeron que las obras que ahora están paradas eran financiadas por el Gobierno Nacional, así que ese es el motivo", informó Leiva.

No obstante, en la recorrida que realizarán esperan dar una fecha estimativa de conclusión, ya que "el gobierno provincial evalúa continuarlas con fondos propios". "Una de las más complicadas es el CPEM 31 porque en medio de las obras se cortaron caños de gas, se rompieron paredes, hay problemas con la caldera y así no se pueden empezar las clases", aseveró la sindicalista.