Lloran de emoción: un abuelo sorprendió a sus nietos con entradas para el Boca-River

image - 2024-09-19T154925.087.jpg Francisco, uno de los nietitos de Lucho, que está eufórico por los regalos.

Lo cierto es que el hombre, también sumamente futbolero, no solo hizo estallar de alegría a los peques con las banderas que llevan sus respectivos nombres, sino que también los maravilló con un obsequio tan inesperado como valioso: las entradas para ir a ver el superclásico. El sueño de conocer La Bombonera, a horas de hacerse realidad para estos hermanitos.

El video de los nenes emocionados por ir al Boca-River

En el video se observa a Francisco 8 y Sofía 10 sumamente emocionados. El propio hombre le contó a LM Cipolletti cómo planeó la sorpresa.

"Ellos siempre querían ir a la cancha, tenían ese sueño. Su papá Rodrigo les decía que cuando pudieran ir los iba a llevar. La idea era ir él con su pareja y los 4 nenes. Con mi señora siempre los escuchábamos hablar de eso, entonces un día digo voy a averiguar para ver si los podemos llevar a Fran y Sofi a la cancha. Consulté a la gente de una agrupación de Neuquén y tarjeteé para poder pagar el viaje", repasó Lucho.

image - 2024-09-19T154958.777.jpg Sofía tampoco puede creerlo.

"Estoy gestionando hace un mes pero me propuse no decirles nada hasta el final porque son muy fanáticos y se emocionan. Le conté a mi hijo y me dijo 'qué bueno, yo también voy', así que al final vamos los cuatro, es decir, Rodri, los chicos y yo", agregó este bostero de ley, con varios superclásicos encima.

"Estábamos en mi casa el sábado y yo en los días previos les mandaba mensajitos a los chicos, 'falta una semana, etc'. Surgió una charla y me preguntaron 'abu, por qué nos decís el tiempo que falta para el partido'. No me aguanté más, les había hecho las banderas especiales que dice una Sofía y la otra Francisco, Cipolletti y la fecha del partido 21/09/2024. Entonces se las dimos con mi señora y no entendían nada. 'Es que juegan Boca River, ahí donde van a ir ustedes', les blanqueamos. Se super emocionaron, hicieron un calendario y tachan los días...", reveló muy contento de poder cumplirles el sueño a los nietos.

Un abuelo le regala entradas de Boca River a sus nietos

Parte de esta familia boquense partirá finalmente mañana a las 9.30 en uno de los cuatro colectivos que fletará la agrupación neuquina. "Nos pasan a buscar por Cipolletti, en la vieja estación de la rotonda. A las 6 del sábado llegamos y la idea es ingresar a las 12 al estadio cuando abran las puertas para disfrutar la fiesta desde el inicio. Nos ubicaremos en la segunda bandeja de la tribuna a la que antes iban los visitantes, tendremos a la 12 alentando enfrente nuestro y es un lugar tranquilo a la vez el que elegimos", explicó.

Y aclaró que en su círculo íntimo "menos un hijo mío y un nieto, el resto somos todos de Boca".

Lucho, un súper abuelo...