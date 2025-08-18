LM Play: un nuevo canal de streaming con identidad local y propuestas innovadoras

El medio más leído de la Patagonia lanza una nueva propuesta comunicacional. Un proyecto con información, debate, entretenimiento e identidad local.

Desde este lunes 18 de agosto, LMNeuquén da un nuevo paso en su historia y se lanza al mundo del streaming a través de LMPlay , un espacio diseñado con tecnología de última generación y pensado para llegar a la audiencia con propuestas informativas y de entretenimiento adaptadas a los tiempos actuales.

Dentro de la estructura del medio más leído de la Patagonia, el canal contará con tres programas que marcarán la primera etapa de esta apuesta: Vaca Muerta Insights , Depende del Viento y Bajá la Data .

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

Embed

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.

“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.

VACA MUERTA INSIGHTS

Depende del Viento

El entretenimiento tendrá su lugar con un equipo integrado por Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino, tres comunicadores reconocidos en la región que llevarán su impronta personal a las tardes de LMPlay. El programa saldrá en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

Yamil recordó la primera transmisión en vivo de LMNeuquén en 2020 y destacó: “Entendimos que estábamos en el camino correcto. Este proyecto nació para brindar entretenimiento local, invitando a neuquinos y rionegrinos a formar parte de una comunidad que privilegie lo que nos pasa a nosotros, sin desmerecer a las grandes producciones de Buenos Aires”.

La influencer Agos Palladino señaló que integrar la grilla estable de LMPlay “es un sueño cumplido” y resaltó el respaldo del equipo profesional detrás de la propuesta.

Por su parte, Nacho Maccarone definió la experiencia como “un desafío superinteresante” y remarcó: “La idea es disfrutarlo y que eso se transmita al público. Además, tenemos un superequipo y eso te da confianza”.

Bajá la Data

Con la conducción de Luciano García Tauro, periodista y editor de LMNeuquén, este programa se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.

Embed - Bajá la data LMPlayTV on Instagram: " Lulo ya está listo… pero no lo dejes solo. Conectate a #BajáLaData y acompañalo en cada transmisión. La idea es que procesemos juntos toda la info que anda dando vueltas por ahí para comprender mejor nuestro entorno. Te esperamos desde este lunes 18 de agosto, a las 11. Lunes, miércoles y viernes. Por nuestro canal de YouTube: lmplaytv" View this post on Instagram A post shared by Bajá la data LMPlayTV (@bajaladatastream)

La propuesta no busca ser un noticiero tradicional, sino un espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal. Habrá repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

En un año electoral, el ciclo se plantea como un lugar para conocer las ideas de candidatos y representantes de Neuquén y Río Negro en un formato más cercano al diálogo que al discurso.

“Bajá la data es descargar esa información que circula, procesarla y tratar de entenderla mejor. O encontrar aquello que no tenemos a nuestro alcance, pero que nos afecta. Un espacio abierto y plural para cuestionar lo que haga falta”.