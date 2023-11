Lo multan por organizar un homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas en el volcán Copahue

El integrante del Grupo Reclutas, Bladimiro Molina, fue multado con 44 mil pesos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia de Neuquén por no poseer habilitación de guía turístico para realizar los homenajes a los héroes de la Guerra de Malvinas que consiste en un ascenso al volcán Copahue. La actividad que Molina organiza desde 2017 tiene por objetivo rendir homenaje a los 649 caídos en el conflicto bélico con Gran Bretaña de 1982 y en el que participan cientos de personas, entre ellos veteranos y ex combatientes.

Este año la actividad se realizó el 26 de marzo con la participación de 130 personas , entre integrantes de grupos de trekking, personal de gendarmería, ex combatientes y familiares. La travesía que se extendió durante once horas tiene como cierre un acto en la cima del volcán en el que hablaron ex combatientes y rindieron homenaje a quienes nunca pudieron volver de las islas tras la guerra.

El 20 de marzo, unos días antes de comenzar la travesía un comunicado de la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegida le informó a Molina que la actividad “tal como está planeada, no ha sido aprobada en ninguna de sus ediciones” señalando una serie de incumplimientos que “representan un gran riesgo para los participantes”. “Antes de recibir el comunicado no nos notificaron de nada y tampoco nos llamaron para decirnos algo”, comentó Molina a LMNeuquén. Señaló que la actividad fue declarada en 2022 de Interés Provincial por la Legislatura en coincidencia con los 40 años de la guerra. En aquella oportunidad del ascenso participaron Julio Aro, ex combatiente argentino, y Geoffrey Cardozo, ex coronel del Ejército británico, que trabajaron juntos para ubicar e identificar los restos mortales de los combatientes argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin.

“En realidad lo de la multa no me sorprendió porque era de esperarse”, comentó Molina haciendo alusión a la notificación que había recibido unos días antes de la actividad realizada en marzo pasado. Recordó que los participantes cuentan con un seguro además del acompañamiento de personal para mayor seguridad y se les informa sobre el respeto a las áreas protegidas.

Por otra parte, admitió que “tenemos un poco de responsabilidad porque si bien habíamos empezado un buen trato con Áreas Naturales Protegidas con otro directorio después cuando cambió, no se acercaron ni tampoco fuimos a buscarlos para acordar algunos aspectos de la actividad”. “Ahora con el cambio de gobierno esperamos conocer a las nuevas autoridades para sentarnos con ellos y trabajar para que esta actividad no se manche”, precisó.

Por otra parte, Molina expresó su malestar porque “me citaron a la Policía para informarme de la notificación como si yo fuerza un delincuente, me podían haber convocado a la oficina de áreas naturales protegidas o en algún otro lugar “.

Por último, señaló que "la actividad que hacemos todos los años es una causa nacional e involucra a todos los argentinos, es muy sentida por eso viene gente de todos lados. No queremos pasar por encima a nadie, queremos que nos acompañen y hacerlo en forma conjunta”.