Los 1.500 millones en canchas de césped sintético en Neuquén: qué pasó en las cuatro ciudades que se quedaron sin obras

El proceso de ejecución de 28 canchas de fútbol y/o hockey de césped sintético en distintos puntos de la provincia demandó una inversión por un total de 1.543 millones de pesos, pero la auditoría realizada durante esta gestión detectó certificados y facturas irregulares y hasta obras con pagos de anticipos financieros que no tenían avances en el terreno.

Las localidades de Caviahue-Copahue, Mariano Moreno, Zapala y Villa La Angostura iban a ser beneficiadas con canchas de fútbol para sus vecinos y se quedaron sin las obras por los trabajos incumplidos. Se detectó que las empresas a cargo recibieron anticipos o pagos durante la gestión anterior del gobierno provincial, comandado por el entonces gobernador Omar Gutiérrez, pero no se vieron los avances.

Desde rollos de césped guardados en galpones hasta canchas construidas en terrenos linderos, los jefes comunales tuvieron que buscar otras soluciones para una demanda de la población que incluso compite con otras necesidades más urgentes para los vecinos.

Caviahue-Copahue

La auditoría de UPEFE reveló que la Provincia pagó 21.798.720 de pesos en concepto de anticipo financiero y 40.690.944 de pesos en concepto de certificado N°1 para la compra de césped sintético, que registra un 80% de avance. Según pudo averiguar LMNeuquén, esos 62 millones de pesos invertidos se traducen en bolsas de caucho y rollos de césped sintético que están guardados en el galpón municipal.

Las obras fueron prometidas durante la gestión anterior, cuando el intendente era Hugo Volpe. El intendente actual de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, aclaró a LMNeuquén que la obra estaba destinada al campus deportivo de la localidad, que se desarrolló en terrenos municipales luego cedidos a la provincia para edificar un Salón de Actividad Física (SAF). Hoy, los vecinos practican distintas disciplinas en el salón o la pileta de natación. "También hay una cancha de fútbol, pero de tierra", aclaró.

Con respecto al paquete estructural, la auditoría señaló que se pagaron 12.794.355 de pesos en concepto de anticipo financiero, pero hasta ahora no se hicieron rellenos ni movimientos de suelo en el campus deportivo. "No sabemos cuál fue la empresa contratada ni cuáles fueron los pagos, sólo encontramos los materiales en el galpón municipal cuando hicimos el inventario después de la asunción", expresó.

Desde la gestión municipal aclararon que hicieron pedidos para avanzar con las obras y aprovechar el material, que hoy está guardado en el galpón. También se podría avanzar con los rellenos con fondos propios, presupuestados hoy en 170 millones de pesos, pero la localidad atraviesa un contexto con necesidades más urgentes.

escuela 164 caviahue incendio.jpg

Tras el incendio del único edifico escolar de la localidad la gestión de Mansegosa fijó la máxima prioridad en la infraestructura educativa. Hoy, los alumnos cursan en el hotel del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). "Esperamos la inauguración de la escuela secundaria en este ciclo lectivo y ya estamos avanzando con la licitación para el edificio de la primaria y el jardín de infantes", dijo.

Aunque aclaró que no desmerecía la importancia de tener instalaciones deportivas y agregó que la cancha es un anhelo de la comunidad y, sobre todo, de los futboleros, expresó que es necesario administrar los recursos para atender primero los temas más prioritarios de la comunidad local.

Zapala

La ciudad de Zapala se convirtió en beneficiaria de la obra de una cancha de césped sintético que originalmente estaba destinada al barrio El Progreso de Neuquén capital. Según los datos de la auditoría de UPEFE, se firmó una adenda al contrato para definir el traslado a la ciudad de Zapala y también se pagaron dos anticipos financieros, por la compra del césped y por el paquete estructural.

Por el paquete de obras, se pagaron 3.784.182 de pesos en concepto de anticipo financiero, aunque no se registró ningún avance en el proyecto. Además, se pagaron 2.880.000 de pesos como anticipo financiero y 5.376.000 d pesos por el certificado N°1 de la adquisición del césped.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, explicó a LMNeuquén que recibió el llamado de UPEFE durante su primera gestión en el Ejecutivo local. "La cancha iba a ser destinada a Neuquén capital pero decidieron cambiar la localidad no había terrenos disponibles en ese barrio (El Progreso)", dijo y agregó que desde el organismo provincial le solicitaron que el Municipio zapalino disponga de un lote municipal para el desarrollo de esta instalación deportiva.

carlos koopmann bellavista.jpg

"Hicimos una nota para proponer el lote en Bellavista, que es uno de los barrios más nuevos de Zapala, y dentro de nuestra planificación pensamos en hacer una plaza complementaria al lado", explicó. Sin embargo, no tuvo respuestas sobre los avances de obra ni recibió los rollos de césped sintético que sí llegaron a Caviahue. "Sabemos que era una empresa de afuera pero no supimos sí hubo o no anticipos porque todo se gestionaba por UPEFE, sin intervención de la Municipalidad", aclaró.

"Hacia el final de la gestión, ante cada consulta a UPEFE nos decían que estaban en el proceso de transición entre las dos gestiones", dijo y agregó: "Este año volvimos a insistir y respondieron que el proyecto estaba frenado por la auditoría interna". Según explicó, su gestión avanzará este año con la plaza para el barrio, mientras evalúan la posibilidad de afrontar la cancha con fondos propios o con otro tipo de financiamiento.

"Zapala tiene hoy dos canchas de césped sintético, que se hicieron en los clubes Unión y Don Bosco, pero como parte de otro proyecto y a través del IJAN", aclaró Koopmann sobre las instalaciones deportivas que se hicieron durante la primera gestión de Omar Gutiérrez en la provincia, cuando había otra gestión municipal. Sin embargo, en este caso la cancha prometida buscaba convocar a todos los vecinos de Zapala en un espacio público fuera de los clubes y que pretendía jerarquizar un barrio emergente de la ciudad.

Villa La Angostura

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, explicó a LMNeuquén que al asumir su gestión no recibieron información sobre el avance de las obras prometidas para tener una cancha de césped sintético en un terreno municipal que habían puesto a disposición para el desarrollo de este espacio deportivo, en el barrio El Once.

La información que trascendió por los controles de UPEFE determinó que se pagaron 9.545.535 de pesos en concepto de anticipo financiero y 9.966.590 como pago de certificado N°1. Se supo que no se emitieron pagos ni anticipos por la compra del césped sintético y, hasta ahora, no hay avances de obra visibles en la localidad cordillerana.

"La verdad es que la noticia indigna, porque vemos espacios deportivos por todos lados, y la comunidad deportiva es muy grande en Villa La Angostura, y tiene el anhelo de contar con una cancha así. Hay que trabajar para que se esclarezca qué pasó con esos fondos", se lamentó Murer.

Ahora, los deportistas de La Angostura entrenan en ese predio municipal donde existe una cancha de fútbol de tierra. "También se realizó un convenio con la gente del club de rugby Los Coihues, es un espacio grande", dijo y aclaró que comenzaron a evaluar convenios con empresas privadas para poder desarrollar la cancha de césped sintético con esfuerzos propios.

Villa La Angostura Turismo Georgina (27).JPG

La localidad cuenta ahora con una cancha de césped sintético de fútbol 9 en el Club Las Piedritas, en un predio municipal que utilizan en comodato, y que llegó como parte del mismo programa del IJAN que benefició a Zapala. Murer aclaró que entre los años 2012 y 2013 también se desarrolló otra cancha de césped sintético, de fútbol 11, en el predio Andrés Martin "que es muy utilizada por la comunidad deportiva".

Pese a que el jefe comunal pretende "reclamar sanamente los fondos a provincia" para que se haga la obra comprometida o buscar alternativas para encarar el proyecto con recursos o alianzas propias, aclaró que tiene una visión similar a la del gobernador con respecto a las prioridades de la gestión.

"Villa La Angostura es una localidad que creció mucho, y también como destino turístico, pero tenemos falencias de infraestructura. Necesitamos un plan plurianual de obras para garantizar el abastecimiento de agua, también la recolección y tratamiento de residuos, el pavimento que falta o la energía, que hoy generamos con grupos electrógenos a un costo altísimo y subsidiado por la provincia", sostuvo.

Y agregó que "si hay que elegir, vamos a elegir las obras de infraestructura que tanto necesita la comunidad" antes que la cancha de césped sintético, que fue una promesa incumplida de la gestión anterior.

Mariano Moreno

El intendente de Mariano Moreno, Javier Hulipan, aseguró en declaraciones radiales que la cancha de césped sintético que inauguró el pasado 10 de octubre en la localidad no es la que fue analizada en la auditoría de UPEFE. Por el contrario, se trata de una obra que ejecutó la Municipalidad con fondos propios para concretar el espacio deportivo que les habían prometido a los habitantes del pueblo y a los que llegan de Los Catutos y otras localidades cercanas.

El jefe comunal, en su primera gestión, había realizado el pedido de la obra a UPEFE en junio de 2022. "En mayo de 2023 apareció una empresa que dijo ser la adjudicataria de la obra, que trajo máquinas que quedaron estacionadas hasta diciembre", dijo y aclaró que se trataba de la empresa Salum. "Hicieron solamente unos movimientos de tierra pero después no pasó más nada", agregó en una entrevista con un canal de televisión.

Inauguracion cancha sintetica en Toma 7 de Mayo (10).jpg Claudio Espinoza

La auditoría de UPEFE detectó que se pagaron 13.093.303 de pesos en concepto de anticipo financiero por el paquete estructural y 19.137.300 millones como anticipo financiero por el césped, pero sólo vieron la presencia de algunas máquinas estacionadas.

Huilpan afirmó que el titular de la empresa le había asegurado que recibió el pago pero no se emitió ningún certificado. "En los hechos, nunca se inició la obra y cuando asume el nuevo gobierno provincial, manifesté la situación y dijeron que estaba en auditoría", dijo y aclaró que los ministros de la gestión anterior le habían asegurado que el pago estaba hecho.

"El gobernador Gutiérrez prometió en octubre que se iba a terminar antes del final de su gestión pero el día de cambio de gobierno retiraron las máquinas que estaban ahí estacionadas", dijo y agregó que pese a las insistencias ante la nueva gestión, la Municipalidad no podía acceder al predio porque estaba sujeto a la auditoría.

Huilipan aseguró que decidieron elegir un predio nuevo para hacer la cancha de césped sintético que anhelaba la comunidad. Con una inversión millonaria, la Municipalidad costeó los trabajos con fondos propios para hacer la gran inauguración en 2024, durante el aniversario de Mariano Moreno.