Mariano Moreno pide urgente que se destrabe la construcción de su cancha de césped sintético

Mariano Moreno fue una de las pocas localidades del centro neuquino que hasta el año pasado no entró en la “revolución deportiva” tan promocionada por el entonces Gobierno provincial. Esto se debe a que no se construyó la cancha de fútbol con césped sintético anunciada por el exgobernador Omar Gutiérrez en varios aniversarios de la localidad.

Cancha de Futbol Mariano Moreno (2).jpg La cancha de césped sintético es esperada desde hace años por los vecinos de Mariano Moreno.

La obra fue licitada y nunca se ejecutó

El intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan en contacto con LMNeuquén explicó que “el municipio no puede licitar una obra que ya fue licitada. No podemos hacer dos licitaciones por una misma obra en un mismo espacio, con lo cual al no conocer porque nuestra institución no administró las finanzas de la cancha que teóricamente fue licitada en 2022/2023. No tuvimos ese conocimiento".

Además, explicó que la municipalidad todo lo que tenía que hacer era poner el suelo en condiciones legales y cederle a la provincia esa porción de tierra con mensura incluida, pero que "finalmente no se hizo nada”. A renglón seguido y explicando los trámites encarados con la nueva gestión, dijo que cuando asumió el nuevo gobierno se comenzó a plantear la situación.

"Ya en el 2024 tuve oportunidad de juntarme con varios ministros de la provincia para plantearles la situación de que necesito que sobre esa cancha de césped sintético puedan emitir un certificado o una comunicación escrita que diga que no se hizo para que este intendente pueda construir la obra”, pidió.

Cancha de Futbol Mariano Moreno.jpg Javier Huillipan, intendente de Mariano Moreno.

Respecto al financiamiento para tal fin, el jefe comunal expresó que “ya hace un tiempo pude efectivamente conseguir el financiamiento para la construcción de la cancha. Sin embargo, desde el mes de enero que le vengo pidiendo al gobierno hasta el día de hoy esta certificación. Ya aquel financiamiento original se devaluó en al menos un 60%. A pesar de esa devaluación, el financiamiento de la cancha sigue intacto y estoy desesperado por hacerla”.

Se espera su inauguración para el 10 de octubre

Se acerca un nuevo aniversario de Mariano Moreno y el intendente Javier Huillipan le quiere regalar la cancha de césped sintético a todos sus vecinos. Razón por la cual solicita expresamente a la administración del actual gobernador Rolando Figueroa que se puedan expedir positivamente sobre su reclamo. “Nuestra intención es seguir adelante. Ya lo hablé con los concejales, con todos los funcionarios y la intención mancomunada es construir la cancha para inaugurarla el 10 de octubre, el día del aniversario 83° aniversario de nuestro pueblo”, informó.

Además, agregó que “esta cancha es una necesidad presente y es urgente contar con un espacio físico para el desarrollo normal del deporte para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, adultos mayores y para empezar a dinamizar la economía del pueblo y poder encontrar un horizonte de planificación en materia deportiva también”. Sobre su petición al gobierno provincial subrayó que “esto más que un enojo es una necesidad. Vuelvo a decir que de ninguna manera es un enojo, si no más bien es una manifestación expresa de lo que necesito del gobierno provincial para que este municipio pueda ejecutar una obra que ya ha sido por demás devaluada, ya que está cotizada en dólares”.

Cancha de Futbol Mariano Moreno (3).jpg

En este sentido, señaló los costos que a la fecha demandaría la construcción de la cancha en Mariano Moreno: “Los precios según una de las de las empresas que provee el césped sintético para las canchas de fútbol de la primera división nacional en la actualidad oscilan en los 170 mil dólares el costo de la felpa sintética y el promedio del trabajo de suelo que necesitamos oscila entre los 130 y los 150 mil dólares. Es decir, que gravita de acuerdo a la empresa y sobre qué aporta el municipio para realizar el suelo adecuado para la colocación de esa felpa”.