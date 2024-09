Los cambios en Neuquén y Argentina, al ritmo de la política

Por tal motivo, en Neuquén y en Argentina se dieron profundos procesos de cambio, similares, pero no por ello iguales.

javier milei rolando figueroa aeropuerto neuquen

En ambos distritos, quienes motorizaron el cambio no fueron partidos políticos tradicionales sino dos personajes, Javier Milei y Rolando Figueroa, quienes supieron explicarle a su respectivo electorado con claridad y vehemencia, subrayando con rojo, cuáles eran las causas de todos sus males, encarnando en ellos mismos una posibilidad de cambio.

Las diferencias entre Rolando Figueroa y Javier Milei

Sin embargo, hay una diferencia -no menor- entre ambos líderes. Uno es totalmente ajeno a la política. No la conoce, la detesta. El otro en cambio, es un especialista. Mientras que el libertario asocia la palabra “negociación” con extorsión, el neuquino la asocia con oportunidad.

Milei ganó popularidad y confianza en el electorado por no ser parte del mundillo político, por ser un outsider. Esa ventaja en la génesis es precisamente hoy su principal debilidad en el devenir de su gobierno.

La debilidad que emerge con más claridad a la superficie se presenta en el ámbito legislativo. Allí, las derrotas oficialistas se suceden, una tras otra, con la sola excepción de la ley de bases, en versión XXS, moderada y acotada y con los votos prestados de los legisladores del PRO que responden al expresidente Mauricio Macri.

En agosto, Macri le ha hecho saber a Milei que el préstamo no es incondicional. El rechazo de los fondos para los servicios de inteligencia, el impulso de aumentos en los haberes de los jubilados desde la cámara de diputados y el potencial rechazo del pliego del Juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, fueron más que iniciativas de política pública un mensaje al presidente (bien al estilo del norte de Italia), de que no solo llegó al poder en el ballotage, con muchísimos votos prestados de Macri, sino que además sin su apoyo, no podrá sostenerse en el sillón de Rivadavia.

Macri Milei.jpg

Como si fuera poco, además de que los de afuera tironean una sucesión de internas y escandalosas peleas, que no vamos a tildar de infantiles por el enorme respeto que le tenemos a las infancias, se dieron entre los legisladores libertarios y han ido desgranando poco a poco su pequeña cohesión en el Congreso.

Milei y la centro-derecha argentina

Parece que el mensaje le ha llegado a Milei, quien esta semana por primera vez se ha sentado con los bloques de legisladores que representan a todo el arco de la centro-derecha argentina, y ha estado dispuesto no a ser extorsionado sino a negociar.

Adicionalmente, la relación con su vicepresidente, Victoria Villarruel, está permanentemente bajo la lupa. Diferencias de criterio, celos, egos que se miden en encuestas de aprobación pública y desconfianza mutua, decoran la relación entre el primer y la segunda mandataria.

Todo este combo de bisoñez política son alarmas que los inversores internacionales, con RIGI o sin RIGI, están mirando con atención y que hace que cuando piensan en Argentina no quieran meter su mano en el bolsillo, excepto para sacar un pañuelito o un chicle.

Este incipiente proceso de pacto político u ordenamiento de intereses que Milei parece estar queriendo iniciar recién ahora, Figueroa lo ha empezado a tejer desde el año 2019 y lo ha consolidado en 2023, logrando conformar un frente electoral que, a pesar de mantener en su interior asombrosas diferencias ideológicas, no ha exhibido grieta alguna durante los 8 meses de rodaje en el Gobierno.

Rolando Figueroa- Gloria Ruiz- diputados electos- Neuquinizate.jpg

Los diversos partidos políticos que integraron el frente “Neuquinizate”, incluyendo a la vicegobernadora Gloria Ruiz trabajan en sintonía con el Gobernador.

Estos síntomas de gobernabilidad son, en definitiva, los que hacen que los grandes inversores internacionales, cuando piensan en Neuquén, con RIGI, o sin RIGI, sí quieran meter la mano en los bolsillos, pero para sacar los dólares.

La ausencia de oposición interna le ha permitido a Figueroa además, encolumnar a varios sectores nuevos, empezando por algunas facciones del MPN que han quedado huérfanas, continuando más recientemente con los sindicatos que representan a los trabajadores de Vaca Muerta, y que por ello son clave para su desarrollo productivo, como son la UOCRA con Gerardo Martínez al frente y el Sindicato Privado de Petroleros que responde a Marcelo Rucci.

El paro de ATEN pierde fuerza

En el plano de la gestión pública, Figueroa parece haber ganado la pulseada que sostuvo con el gremio docente, aunque como suele suceder en estos casos, con un costo muy alto para los alumnos y sus familias.

Los sucesivos paros convocados por ATEN han perdido fuerza conforme transcurrieron las semanas y la opinión pública, harta del permanente ausentismo docente, se manifiesta mayoritariamente en contra de estas medidas.

Pareciera ser esta una oportunidad para impulsar reformas educativas que tengan que ver ya no sólo con la eterna puja salarial, sino con la calidad educativa y con el rediseño del sistema educativo en su conjunto, que es en definitiva la principal fuente de la cual, el desarrollo de Vaca Muerta se alimentará durante los próximos 30 años.

Mientras Argentina, por falta de calidad política, busca sostener los signos vitales de su gobierno, Neuquén late con fuerza al ritmo de los cambios.