Los ceramistas, a la espera de una compra del Gobierno para recuperar la luz

Luego de que la Cooperativa CALF cortara el suministro de energía eléctrica a la Cooperativa de Trabajo Confluencia, ex Cerámica Neuquén , desde el sindicato de ceramistas aseguraron que el Gobierno de la Provincia realizará una importante compra de material que permitirá saldar la deuda .

"La cerámica está parada. Sin electricidad no se puede funcionar, no podemos ni siquiera mover un motor, así que está parada la producción, pero nosotros hoy (martes) tuvimos una reunión con CALF, nos recibió uno de los gerentes. Fue una reunión importante donde se planteó que no se puede trabajar", explicó en diálogo con LU5, Alejandro López, secretario general del Sindicato de Ceramistas.