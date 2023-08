Con la luz cortada, llevan los cerámicos a las puertas de CALF

Aunque las autoridades de la Cooperativa informaron que no pueden aceptar cerámicos en parte de pago, porque no tienen que hacer con ellos, los ceramistas insisten en que es la única manera que poseen para afrontar la deuda. “ Vamos a movilizarnos desde el monumento a San Martín hacia CALF y vamos a impulsar esta propuesta para que nos larguen la energía eléctrica, porque si no tenemos luz no podemos producir, no vamos a poder vender y no vamos a poder mejorar tampoco ni la propuesta ”, sostuvo Bernardo Retamales, presidente de la Cerámica, en declaraciones con LU5 .

Retamales aseguró que “aumentó 100% la factura en un mes. Veníamos pagando un millón y medio más o menos y se fue a tres millones, después a cuatro millones y medio. Ahora en estos últimos tres meses no han tenido en cuenta el tarifazo que hubo. Ahí se saltó, ellos hablan de la última factura de siete millones, doscientos mil pesos, pero el anterior superó los ocho millones”, precisó.

El ceramista explicó que “antes de que asumiera esta nueva dirigencia de CALF”, desde la fábrica realizaban un plan de pago que habían acordado, pero qué la nueva comisión directiva les informó que estos serían revisados e iban a realizar actualizaciones.

Protesta Ceramistas Calf (2).JPG Claudio Espinoza

“Nosotros ofrecemos lo que tenemos, lo que producimos. Planteamos que tenemos una situación difícil, como todo el mundo, donde no se ven ni no se ataca una y se viene un tarifazo de la energía, donde no hay soluciones ni para las pequeñas pymes ni siquiera para la comunidad que está recibiendo boletas de luz altísima y que no hay una solución más que esto de cortar la luz y dejar en la calle a 80 familias sin trabajo porque ahora nosotros no podemos mejorar ninguna otra propuesta si no podemos trabajar y no podemos producir”, concluyó.

La postura de CALF

Desde la Cooperativa eléctrica indicaron que se trata de una situación “de vieja data”, ya que desde el 2020 la fábrica comenzó a presentar problemas para abonar las facturas. “Nosotros comprendimos la situación porque la pandemia afectó la economía de la empresa, así como a la de tantas personas. Entonces hicimos planes de pago para que pudieran ponerse al día, pero esas cuotas fueron incumplidas”, explicó Juan Cruz Muñoz, vocero de CALF, en diálogo con LMNeuquén.

Aceptaron que pagaran un porcentaje de las facturas para evitar llegar al corte del servicio, ya que comprendían la importancia de que la producción se mantuviera para las familias que dependen de ella. “A veces pagaban el 50%, otras el 20%, para nosotros era muy complicado seguir manteniendo esto porque tenemos que pagar los grandes aumentos que han venido y terminábamos absorbiéndolos desde la cooperativa”, indicó.