Los detalles del plan provincial de Salud que presentará el Gobierno

- ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los lineamientos de ese plan provincial de salud que va a presentar el Gobierno?

- Es un plan que está tomado a partir de datos que tenemos de mortalidad de la provincia, explicando que cada región tiene una dinámica distinta. Epidemiológicamente, la gente en distintas zonas de la provincia consulta o fallece por distintos motivos. Entonces, lo que estamos haciendo es un plan de salud que tenga en cuenta la regionalización, las improntas hasta culturales que hay en cada región y, a partir de eso, llevarlas a territorio. La intención es que trabajemos sobre 15 problemas de salud priorizados y líneas de cuidado que van vinculadas. O sea, la innovación tiene que ver con eso, con que estamos directamente dirigiendo el plan. Es un plan de salud que vamos a la carta, porque tenemos información que nos dice qué debemos priorizar y, a partir de eso, accionamos.

- ¿Y qué van a priorizar en base a la información que recabaron?

- De acuerdo a cada parte de la provincia tenemos que la gente fallece por distintos motivos. Por ejemplo, en el norte hay enfermedades oncológicas que se llevan un porcentaje muy importante. Entonces, de las líneas de cuidado, priorizamos las que tienen que ver con enfermedades oncológicas en el norte o también la zona de Vaca Muerta. Por otro lado, en la zona sur tenemos lo que tiene que ver con patología cardiovascular o patología de salud mental como priorizado. En la zona centro y la comarca petrolera cambia la expectativa y son más enfermedades neurodegenerativas. Entonces, cada línea se centra en esa modalidad. Particularmente, queremos fortalecer lo que son acciones que podamos cambiarle el curso de vida a la gente. A ver, me refiero al screening temprano de enfermedades para el tratamiento oportuno. Entonces, si sabemos que en el norte de la provincia tenemos una alta incidencia de enfermedades como cáncer de mama, lo que vamos a hacer es fortalecer lo que tiene que ver con el screening de cáncer de mama y el diagnóstico temprano. Lo propio con enfermedad de colon, cáncer de colon, que también es una enfermedad priorizada dentro de las líneas de trabajo.

Migración

- En el Departamento de Confluencia, que es el más poblado, ¿qué les dio este estudio?

- La principal causa de muerte acá es por enfermedad cardiovascular y oncológica, es donde más cantidad de personas tenemos, pero también es donde mayor cantidad de oferta sanitaria existe. O sea, hoy nos pasa que como sistema de salud, no lo digo solamente en el subsector público, sino también en el subsector privado. Entonces, hay una parte de esa respuesta que la puede dar el sector privado y la intención es poder alinearlo, porque la salud es una sola. Independientemente de quién la financie, tenemos que pensar un sistema de salud que sea integrado, donde lo más importante es el acceso a la salud, porque es un derecho y tenemos que pensar cómo hacemos para que la gente pueda tener lo que necesita.

- ¿Y tienen las herramientas desde el punto de vista del recurso humano, de profesionales y de la infraestructura para llevar adelante este plan?

- Cuando empezamos la gestión teníamos una situación que tenía que ver con la falta de insumos, principalmente. La primera etapa lo que hicimos fue poner en valor o dar respuesta urgente a eso. Ahora estamos en una segunda etapa que tiene que ver con recurso humano e infraestructura. Entonces, nos falta, seguro que nos falta, pero la intención es poder fortalecer los centros de salud y terminar hospitales. O sea, hay muchas obras que están en el medio, que quedaron, y lo que estamos haciendo es priorizando algunas. Otras se terminaron, y estamos pensando el resto para los próximos años, sobre todo lo que tiene que ver con atención primaria. Pero no en el centro de atención primaria de salud, sino todo lo que tiene que ver con esa estrategia. La atención primaria de la salud es una estrategia, no es solamente una salita. También se puede hacer en un hospital. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer todo lo que tiene que ver con dar respuesta a la comunidad en el primer nivel de atención. Y en esto, priorizando las enfermedades que podamos cambiar el curso de vida de la gente, un buen control de diabetes, un buen control de hipertensión. Cuando asumimos no había insulina, hoy lo que estamos haciendo es poniéndonos al día. Puede haber faltantes, porque un poco lo que nos pasa es que aumentó mucho la demanda en el subsector público de prestaciones. Hoy, 493.000 personas consultaron en los últimos 12 meses en su sector público, por guardia, internación, consultorio o vacunación. O sea, cerca del 70% de la población se atiende no completamente, sino que toma contacto con el sector público. Y eso es desde la consulta en guardia hasta una vacunación. Creció la demanda cerca del 1% mensual.

- ¿Y a qué lo adjudican esto? ¿A la crisis económica de que la gente no puede pagar una prepaga?

- Todo lo que tiene que ver con prepagas o los cobros extra, que sea plus o coseguro que tienen algunas prepagas u obras sociales. Y también los precios de los medicamentos, que aumentaron arriba del 380%. Entonces, eso hace que la gente cuando le dan la receta no pueda ir a comprarla. Entonces se va a atender hospital público.

Profesionales

- Y a nivel de cantidad de profesionales ¿en qué situación está el sistema?

- La situación es bastante heterogénea. Hoy la inversión que se hizo a partir de la emergencia sanitaria nos permitió agilizar los plazos administrativos y poner muchos insumos en los centros de salud y en los hospitales. Pero no son solamente insumos de medicamentos, sino que también son insumos de laboratorio. O sea, hay distintas cosas que trabajamos. Y cuando se analiza la situación de recurso humano es distinto de acuerdo a la cantidad y de la zona. En Vaca Muerta y, particularmente en la región norte de la provincia, tenemos mucha simetría. Tenemos menor cantidad de profesionales, sobre todo profesionales con formación. Por eso lo que hicimos en los últimos meses es fortalecer todo lo que tiene que ver con especialidades. Y lo que nos pasaba en Rincón, que es una población que está en crecimiento, y donde trabajamos para que se asienten profesionales. Una de las acciones tuvo que ver con generar viviendas, vinculándonos con la municipalidad y con YPF, que nos cedieran esas viviendas para uso institucional. Lo propio en Añelo, que conseguimos casas para profesionales de la salud, para que se empiecen a radicar. Y en los últimos meses ingresaron oftalmólogos, pediatras, médicos clínicos, traumatólogos. O sea, distintas especialidades que queremos fortalecer para dar respuesta local y evitar que la gente tenga que venir para Neuquén capital.

- ¿De alguna manera buscan descentralizar el sistema?

-Sí, la idea es que la atención se pueda dar en el lugar. La estrategia de atención primaria de salud plantea eso, que la salud esté a mano. Por eso el acceso a la salud para nosotros es tan importante. Y cada vez que hacemos una acción, como por ejemplo el desarrollo, la implementación de la App, tiene que ver con eso, con que la aplicación no permite turnos para todas las especialidades. Son las especialidades para el primer nivel de atención.

La App

- ¿Cómo está funcionando ese dispositivo?

Aumentó drásticamente la demanda. Fue muy llamativo. Nosotros teníamos en consultas de ambulatoria, de medicina general, por ejemplo, entre 7.000 y 7.700 consultas por semana que se daban. Desde que implementamos la app y con algunas resoluciones que salieron del ministerio, estamos arriba de las 10.000 consultas ofrecidas. De esas consultas ofrecidas, el 10% se dan a través de la App, todas las semanas. Entonces, la app no da abasto. Obviamente es una ventanilla más, pero cuando muchas veces la gente ingresa, ya no hay turno. Y no es que no hay turno porque no se dan y que no sirve. No, sirve tanto que la gente toma muchos turnos. La idea de eso es que la gente no tenga que ir al hospital o no tenga que ir al centro de salud a hacer la fila para que le den el turno. Y lo que queremos hacer es potenciarla. De a poco la vamos a ir ordenando, metiendo también al subsector privado que también puede haber profesionales que quieran dar el turno a través de la misma app. Porque lo que queremos hacer es que tengamos una historia clínica única, integrada entre el sector privado y el público.

- Y a nivel presupuestario, ¿cómo está el área de salud de la provincia?

- El costo en salud es muy alto y viene aumentando todos los meses. Lo más importante se va en recursos humanos. Y tenemos cerca de un 30% que se destina a todo lo que tiene que ver con insumos, descartables, medicamentos, productos médicos, obras y nuevos equipamientos donde se hizo una inversión muy grande en los últimos meses.