Los docentes de escuelas privadas en contra de los Vouchers Educativos

Además, explicó que los "Vouchers Educativos" no funcionaron en ninguno de los países donde fueron implementados . "Un claro ejemplo de donde fracasaron lo tenemos cruzando la cordillera, en Chile, es un sistema que viene hace tiempo y solo generó mayor desigualdad en la sociedad", recalcó en declaraciones con LU5 .

Escuela privada

Di Bartolo, explicó que pese al anuncio realizado oficialmente por el Gobierno, la realidad es que no han dado mayores detalles. "Supuestamente, se va a dar a aquellas cuotas que no supere los $54.396, pero la realidad es que en Neuquén son bastante superiores, así que no sabemos cómo se van a implementar. De todas maneras, esto es un tema que el gobierno había puesto durante su campaña y lo está llevando a cabo", observó.

Critica a la falta de diálogo del Gobierno en la paritaria docente

"El Gobierno Nacional lo que debería hacer es cumplir con sus obligaciones, pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador y dar respuesta a la paritaria federal docente, cosa que no está dando", indicó.

A esto sumó: "El salario básico para todo el país está muy por debajo de lo que solicitamos. Entonces, ante esta resolución de la Secretaria de Educación, hay siempre que recordar que no es Ministerio, porque lo degradaron, como es la política nacional, degrada la educación y ahora también busca mayor desigualdad".

Hay familias que deben desembolsar grandes sumas de dinero para que sus hijos puedan estudiar en escuelas privadas. Hay familias que deben desembolsar grandes sumas de dinero para que sus hijos puedan estudiar en escuelas privadas.

De qué se tratan los Vouchers Educativos

El Gobierno de Javier Milei anunció el programa de subsidios denominados "Vouchers Educativos", para ayudar a familias con el pago de la cuota de escuelas privadas de nivel inicial, primario y secundario. El sistema que propone el Ejecutivo otorga una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396.

Desde las cuentas oficiales del Ministerio de Capital Humano publicaron la iniciativa y explicaron que las familias "recibirán el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024), para mayo, junio y julio". De esta manera, el voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo, aseguraron desde la cartera.

Según datos provisorios de la Secretaría de Educación, que fue parte de este lanzamiento, los "Vouchers Educativos" podrían alcanzar a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6.000 escuelas en todo el país y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a siete veces del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que actualmente es de $202.800.